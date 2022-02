Jonathan Kashanian è fidanzato?/ “Nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”

Jonathan Kashanian è fidanzato oppure no? Tutto tace sulla vita privata dell’ex vincitore del Grande Fratello che in questi giorni ha condotto la gara canora “Una voce per San Marino”. Il conduttore ed influencer in rarissime occasioni ha parlato della sua vita privata e sentimentale; una di queste è stata quando si è raccontato a cuore aperto da Bianca Guaccero a Detto Fatto. “Quante donne ho avuto? Mi stai davvero facendo questa domanda in diretta su Rai 2? Inizio a sudare e mi devo togliere i vestiti” – ha esordito così il simpaticissimo Jonathan parlando della sua vita privata. Superato l’imbarazzo l’ex gieffino è entrato nel vivo rivelando: “ok, ti dico la verità. Ho avuto meno di 10 storie vere, ma se includi i flirt con bacio ed estensione di bacio di più. La più importante di tutte le mie fidanzate? Con questa persona ci vedremo per il mio compleanno tra l’altro. Lei è una persona con cui volevamo sposarci ed avere dei figli. Ma come, non sai chi è?”.

In tantissimi hanno intravisto nelle parole dell’ex vincitore del GF un riferimento a Bianca Atzei con cui ha vissuto l’esperienza televisiva de L’Isola dei Famosi. Proprio Kashanian ha ammesso: “mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare”.

Le parole di Jonathan Kashanian hanno incuriosito Bianca Guaccero che si è lanciata a domandargli: “ma ad un reality?”. L’influencer ha raggirato la domanda dicendo: “accontentati di quello che ti sto già dicendo che non dovrei dirti!” – anche se poco dopo ha ammesso – “ma perché mi batte il cuore così?”. Bianca Guaccero allora gli ha chiesto: “ma sei ancora innamorato di questa persona?”. Una domanda a cui Kashanian ha risposto così: “non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Se mi batte ancora il cuore è perché era vero. È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”.

Il riferimento è chiaramente a Bianca Atzei, una donna per cui ha sempre speso parole di grande affetto : “è una persona che a me sta molto a cuore, con la quale ho passato gli ultimi mesi della mia vita. Lei è una persona per me molto speciale”.



