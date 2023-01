Jonathan Kashanian, i genitori/ “Voglio una famiglia come quella che ho avuto io”

Jonathan Kashanian: “Ho avuto una famiglia avvolgente e soffice”

Jonathan Kashanian è nato il 15 gennaio 1981 a Ramat Gan, in Israele, da genitori ebrei di origine italiana. Quando lui aveva solo tre anni, la famiglia è emigrata in Italia, a Milano. Dal 2000, dunque molto piccolo, ha scelto di cominciare una carriera nel mondo della moda. Nel 2004, dopo aver preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello, vinto proprio da lui, ha iniziato un’esperienza nel programma Sei un mito di Canale 5. Negli anni successivi ha avuto esperienze in tanti altri programmi come La vita in diretta, Festa Italiana e Mezzogiorno in Famiglia su Rai 1.

Nel giugno del 2019, dopo una vacanza insieme ai genitori, l’ex Grande Fratello aveva pubblicando una foto sui social, scrivendo: “Una settimana stupenda con le persone più importanti della mia vita! Cercate di passare più tempo possibile coi vostri genitori. A me scalda talmente il cuore che poi sto bene anche nei momenti freddi e bui… Un abbraccio a chi non li ha più!”. A Detto Fatto, il conduttore tv aveva raccontato: “Ho sempre avuto una famiglia avvolgente, soffice, calda nella mia vita. Vorrei riproporre questo modello famigliare. Voglio una famiglia come quella che ho avuto io”.

Jonathan Kashanian: “Tutto ciò che sono lo devo a voi”

Nel 2020, in occasione dei 70 anni della mamma, Jonathan Kashanian ha scritto un emozionante e lungo messaggio rivolto alla mamma. “Avevo in mente così tante cose per rendere questo giorno speciale e memorabile e invece il momento ci impone addirittura di non abbracciarci. Chi mai l’avrebbe immaginato? Che dolore, che dispiacere”. Nonostante la distanza dovuta al Covid-19, il conduttore tv ha organizzato una sorpresa per la madre, lasciandole dei doni dietro la porta di casa e presentandosi sotto la sua finestra assieme ai nipotini per farle gli auguri.

“Grazie per tutto quello che hai fatto e che continui a fare. Avverto sempre la tua ala protettrice di mamma premurosa, generosa e pronta a sacrificarsi per i figli. Se sono quel che sono oggi che ho quasi 40 anni lo devo a te, a voi“, ha scritto Jonathan sui social. Un messaggio speciale che spiega a pieno il rapporto ricco d’amore che il conduttore ha con i suoi genitori.











