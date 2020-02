Jonathan Kashanian/ I look più discussi del momento (Tv talk)

Jonathan Kashanian oggi, sabato 15 febbraio 2020, sarà ospite di Tv Talk: l’ex concorrente del Grande Fratello, ora diventato opinionista, ci racconterà i look maschili più discussi del momento nel salotto di Rai 3. Gran parte della rubrica sarà sicuramente dedicata alle scelte stilistiche di tanti cantanti italiani e, in particolare, di Achille Lauro che Jonathan ha spesso citato nelle sue Instagram stories di Sanremo. Insieme a lui ci saranno tanti altri ospiti tra cui Andrea Vianello, Paolo Mieli e Velia Lalli. Un ruolo che lo avvicina molto a quanto accade quotidianamente a Detto Fatto, talk condotto da Bianca Guaccero da lunedì a venerdì su Rai 2.

JONATHAN KASHANIAN OSPITE A TV TALK

Al momento Jonathan Kashanian è un ospite fisso di Detto Fatto dove commenta e dà gli scoop sui gossip del momento. Infatti, è stato proprio lui a commentare per primo la figuraccia fatta da Ilenia Pastorelli nel corso della prima puntata de Il Cantante Mascherato condotto da Milly Carlucci: in quell’occasione il caso ha voluto che Jonathan fosse in studio come invitato tra i futuri partecipanti a Ballando con le stelle. Jonathan ha evidenziato che il commento fatto dalla Pastorelli abbia causato grande imbarazzo in tutto lo studio ma soprattutto per la conduttrice Milly, che non ha detto niente per lo sgomento. Ma la lite a distanza e l’antipatia tra Johnathan e Ilenia non è certo finita qui. Alla fine dell’edizione de Il Cantante Mascherato, rivelatasi tra le avventure Rai di maggior successo, l’opinionista ha criticato aspramente le doti o per usare la sua espressione, l’assenza di doti della Pastorelli che non ha riconosciuto alcuni cantanti evidenti, per esempio Orietta Berti. Tra i prossimi impegni lavorativi di Johnathan, oltre alle rubriche di opinione a Detto Fatto e Tv Talk, ci sarà la partecipazione a Ballando con le stelle 2020.

