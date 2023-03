Jonathan Majors: arrestato per aggressione e molestie/ L’attore di Creed rilasciato

Jonathan Majors arrestato con gravi accuse: cosa è accaduto

Jonathan Majors, star americana, è stato arrestato sabato 25 marzo con l’accusa di aggressione, strangolamento e molestie. L’attore che è all’apice della sua carriera, reduce dal successo di Creed III, ha partecipato anche ad alcuni film dell’universo Marvel: Loki e Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, le gravi accuse sarebbero state mosse da una donna di trent’anni (si tratterebbe della fidanzata). L’attore, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe protagonista di violenza domestica: “La vittima ha informato la polizia di essere stata aggredita” ha dichiarato una portavoce del New York Police Department: “Gli agenti hanno messo in custodia un maschio di 33 anni senza incidenti. La vittima ha riportato lievi ferite alla testa e al collo ed è stata trasferita in un ospedale della zona in condizioni stabili“. La polizia avrebbe, dunque, ricevuto la chiamata della donna verso le undici di sera dichiarando di essere stata ferita dall’attore.

Jonathan Majors è stato rilasciato: le parole del portavoce

Jonathan Majors è stato rilasciato dopo poche ore dall’arresto; l’attore avrebbe negato qualsiasi coinvolgimento nelle dinamiche di cui è stato accusato. Il suo portavoce ha voluto chiarire la posizione della star americana scrivendo via email al all’Associated Press.

“Non ha fatto nulla di male. Non vediamo l’ora di riabilitare il suo nome e chiarire i fatti” ha dichiarato il portavoce dell’attore. Per il resto non si hanno ancora informazioni sul caso, ciò nonostante questo sarà comunque un vero colpo per l’immagine dell’interprete che attualmente è sulla cresta dell’onda. Si attendono, dunque, i chiarimenti annunciati da Jonathan Majors tramite il suo portavoce.

