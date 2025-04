E’ un triste mercoledì per il mondo religioso, per chi ha avuto modo di incrociare la sua bontà d’animo e anche per coloro che ne hanno apprezzato la simpatia prestata al contesto televisivo; oggi ci ha lasciati Suor Paola, una donna di chiesa che ha dedicato la sua vita al prossimo con un approccio sempre all’insegna della generosità e della dolcezza. Ha fatto breccia nel cuore degli italiani quando, anni fa, prese parte a Quelli che il calcio in qualità di inviata per le partite della Lazio; una vera e propria ultras per la squadra biancoceleste ed ogni suo commento strappava più di un sorriso agli appassionati. Oggi, a La Volta Buona di Caterina Balivo, la prima parte di puntata è tutta per Suor Paola; un ricordo doveroso e necessario, oltre che impreziosito dalla presenza in collegamento dei nipoti. Prende la parola Jonathan per raccontare la malattia della zia e quanto sia stata spiazzante la notizia della sua scomparsa dato che, a dispetto delle condizioni dell’ultimo periodo, non sembrava essere in condizioni tali da essere in pericolo di vita.

Suor Paola, il toccante ricordo dei nipoti a La Volta Buona: “Ci viziava tantissimo…”

“Sono stati mesi un po’ travagliati; zia ad ottobre ha subito un intervento, poi c’è stata una piccola ricaduta ma nulla lasciava presagire quello che c’è stato ieri, siamo ancora sotto choc”. Inizia così Jonathan, nipote della compianta Suor Paola, che cerca di trovare una spiegazione all’improvvisa scomparsa per lenire il dolore del momento: “Forse si è lasciata andare, era sempre attiva; ha sentito forse che era arrivato il momento di riposarsi. Mi do questa motivazione dentro di me perchè ancora la sto cercando…”.

Toccante anche il ricordo della nipote di Suor Paola che: “Ci viziava tantissimo” – ha raccontato la donna in collegamento a La Volta Buona – “Quando sua sorella, nostra madre, si arrabbiava con noi da piccoli lei interveniva e la interrompeva: ‘Inutile che continui a parlare, per me hanno ragione solo i miei nipoti’…”. Un racconto tenero e che rende l’immagine del cuore di Suor Paola e del vuoto che lascia non solo nel cuore dei suoi affetti ma in generale degli italiani.