Jonathan Tetelman, chi è la moglie Andreea Deaconu: l’amore che accompagna il tenore nei teatri di tutto il mondo.

Il tenore Jonathan Tetelman è famoso in tutto il mondo per il suo grande talento e per i meravigliosi spettacoli e le splendide opere che regala al mondo. Ma oggi andiamo a conoscere meglio la moglie Andreea Deaconu che è accanto a lui da tanti anni: le persone, infatti, sono curiose di capire chi è quella donna che ogni tanto appare sul suo profilo Instagram e che è comparsa anche nelle foto del loro matrimonio. Procediamo con ordine.

Jonathan Tetelman è riuscito a raggiungere traguardi incredibili nel corso della sua carriera, come quello di aver portato sui palchi di tutto il mondo opere maestose come la Tosca o la Boheme, e spesso collabora con importanti direttori d’orchestra. Ha iniziato il suo percorso musicale sin da giovanissimo, quando ha studiato alla Manhattan School of Music. Qui, ha mostrato subito grande talento, e di lui il pubblico apprezza la capacità di riuscire ad entrare in contatto con il pubblico.

Jonathan Tetelman e moglie Andreea Deaconu, come si sono conosciuti

Jonathan Tetelman ha incontrato la moglie Andreea durante una cena tra amici: una serata divertente, dove i due incrociano il loro sguardo e capiscono subito di avere una grande intesa. Lei ha amato immediatamente il suo fascino e il suo umorismo, mentre lui la sua grande intelligenza. Andreea Deaconu è a sua volta appassionata di arte e di musica e ha preso parte a numerosi progetti artistici. Molti la ricordano anche al Gala del Metropolitan Opera dove è apparsa in tutto il suo splendore accanto al marito. Oltretutto, su Instagram spuntano delle meravigliose foto del loro matrimonio dove si leggono dediche speciali: “Sarai sempre l’amore della mia vita“.