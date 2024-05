Joost Klein, chi è cantante dei Paesi Bassi squalificato all’Eurovision 2024/ “Ho perso i genitori presto e…”

Chi Joost Klein, il cantante dei Paesi Bassi squalificato all’Eurovision 2024: la sua ‘Europapa’ è già tormentone!

Con la canzone “Europapa” Joost Klein era tra i finalisti dell’Eurovision 2024. Questo fino alla squalifica arrivata qualche ora fa. Il rapper, scrittore ed ex youtuber olandese ha attirato l’attenzione di tutti durante la seconda semifinale della kermesse canora europea, conquistando uno dei posti disponibili per accedere alla finale dell’11 maggio 2024 trasmessa in diretta dalla Malmo Arena, Svezia, in prima serata su Rai1. Joost Klein, il rappresentante dei Paesi Bassi, era anche tra i favoriti alla vittoria finale, ma l’annuncio della squalifica ha messo fine ufficialmente alla sua gara.

C’è da dire che la sua ‘Europapa’, brano presentato all’Eurovision 2024, è già un tormentone per tantissimi utenti. “Europapapapapa …. e chi me leva dalla testa ora?” e ancora “Ho appena ascoltato quella che, assieme a Baby Lasagna, saranno i miei tormenti nei mesi a venire”. Non solo, c’è chi vuole proporre il brano di Joost Klein come il nuovo inno europeo, mentre chi azzarda “non c’è nulla di più anti-europeista di #Europapa” e infine chi ipotizza “lo farei vincere solo per l’intro!!”. Sarà lui il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024?

Chi è Joost Klein, il cantante di “Europapa” in gara all’Eurovision 2024

Ma chi è Joost Klein, il cantante dei Paesi Bassi con il brano “Europapa” squalificato all’Eurovision Song Contest 2024? Nato a Leeuwarden, Joost si fa conoscere dapprima sui social grazie al canale YouTube “EenhoornJoost” dove pubblica video divertenti e brevi documentario. Nel 2016 decide di osare pubblicando il suo primo brano dal titolo “Bitches” che infrange 1 milioni di visualizzazioni sul canale. Poco dopo sigla un contratto discografico con l’etichetta Made e pubblica i suoi primi tre album con cui si fa conoscere in Olanda. Successivamente crea la sua etichetta discografica con cui pubblica il disco “Albino”.

Nel dicembre 2023 viene annunciato come rappresentante per i Paesi Bassi all’Eurovision 2024 con il brano “Europapa”. La musica è stato un rifugio sicuro per l’artista che ha perso entrambi i genitori. Intervistato da wiwibloggs ha raccontato: “Ho perso i miei genitori in giovane età. Sto cercando di affrontare questo problema. Mio padre è una delle mie più grandi ispirazioni. Mi ha insegnato ad avere una mente aperta. Mi ha insegnato a non guardare le etichette. Semplicemente le persone sono persone”.











