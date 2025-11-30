Jordan Bardella aggredito in Francia durante presentazione libro: uovo in testa da un anziano che aveva già preso di mira Zemmour e Le Pen in passato

AGGRESSIONE A JORDAN BARDELLA: COS’È SUCCESSO

Jordan Bardella vittima di un’aggressione in Francia durante la presentazione del suo nuovo libro. Il presidente del Rassemblement National è stato costretto a interrompere il suo intervento dopo che un uomo si è avvicinato e gli ha schiacciato un uovo in testa. L’aggressore è stato subito fermato dai gendarmi e posto in custodia cautelare: deve rispondere dell’accusa di “violenza su persona depositaria dell’autorità pubblica senza incapacità“. Finora non è emerso alcun legame tra l’anziano e l’evento parallelo alla sessione di autografi.

“Da un lato c’erano i manifestanti venuti a protestare contro Jordan Bardella e dall’altro, nella fila, quest’uomo che gli si è avventato addosso“, ha fatto sapere la gendarmeria a Le Figaro. L’aggressione è avvenuta sabato sera, ma in queste ore si sta delineando il profilo del responsabile. Si tratta di un agricoltore in pensione, Jean-Paul M., ha 74 anni ed è residente a Castelsarrasin.

GLI ATTACCHI PRECEDENTI

Ma soprattutto è emerso che non sarebbe nuovo a questo tipo di azioni: tre anni fa aveva aggredito Éric Zemmour durante la campagna presidenziale, secondo quanto riferito da una fonte vicina al caso che conferma un’informazione pubblicata da La Dépêche. L’episodio risale al 12 marzo, quando il candidato di Reconquête era in visita a Moissac: Jean-Paul M. si intrufolò tra la folla per lanciargli un uovo sulla testa prima di essere allontanato dal servizio di sicurezza. Quel gesto gli era valso una multa di 500 euro con sospensione condizionale.

Qualche settimana dopo, ha messo nel mirino Marine Le Pen, ma non direttamente: lanciò uova contro un autobus della campagna elettorale, di passaggio nel dipartimento. Poiché questa azione non ha causato danni al veicolo, ci furono a procedimenti giudiziari contro Jean-Paul M.

BUFERA POLITICA IN FRANCIA

Ma ora il caso è diventato anche politico. Dopo l’aggressione a Jordan Bardella, i membri del Rassemblement National hanno puntato il dito contro l’estrema sinistra, sebbene non sia emerso alcun legame tra il pensionato e gli organizzatori del raduno presenti al momento dei fatti. «I discorsi della sinistra e dell’estrema sinistra contro i patrioti hanno conseguenze concrete», ha dichiarato Louis Aliot domenica su Europe 1. «La sinistra sta cercando di ottenere con la violenza nelle strade ciò che non riesce a ottenere alle urne, perché è molto screditata e non ha più il potere di un tempo», ha affermato il sindaco di Perpignan. Nel frattempo, proseguono le indagini per chiarire le motivazioni dell’aggressione a Bardella di sabato.