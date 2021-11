Jordan e Vanessa, figli in affido Luciana Littizzetto/ “Non mi chiamano mamma ma…”

Con Luciana Littizzetto ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In è molto probabile che la conversazione tocchi anche argomenti riguardanti la vita privata del volto di Che tempo che fa. Più in particolare la conversazione dovrebbe interessare i figli dell’attrice: Jordan e Vanessa, presi in affido 14 anni fa.

Proprio di loro due ha parlato la stessa Luciana qualche giorno fa nel programma che la vede presenza fissa accanto a Fabio Fazio, approfittando per presentare il suo libro “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore“. All’epoca dell’adozione i due fratelli, Jordan e Vanessa, avevano rispettivamente 9 e 11 anni, ma il tempo vola e adesso hanno 23 e 25 anni. La comica torinese ha svelato che i due la chiamano mamma solo “quando siamo davanti ad estranei, mentre mi chiamano Lu quando sono soli con me. In effetti, non riescono tanto a dire mamma, una mamma naturale ce l’hanno. Non è più un problema. Ormai mi sono abituata, ma chi se ne frega“.

Davide Graziano, ex compagno Luciana Littizzetto/ "Dai rapporti mi aspetto lealtà..."

Jordan e Vanessa, figli Luciana Littizzetto

A convincere Luciana Littizzetto a prendere dei figli in affido è stata una sua grande amica: Maria De Filippi. “Un giorno – ha raccontato ‘Lucianina’ a Fabio Fazio – Maria mi ha raccontato la sua esperienza. E mi ha talmente travolta col suo entusiasmo che mi sono detta: “Ci provo anch’io”. Però ai tempi io non ero sposata e non potevo adottare. Così ho pensato all’affido. È un gesto di generosità assoluta, è diverso dall’adozione. Non so se tornerai alla tua famiglia d’origine o rimarrai, però intanto io ci sono, ti aiuto a fare un pezzo di vita insieme“.

Sempre da Fabio Fazio, Luciana Littizzetto ha descritto il carattere dei due figli attraverso alcuni aneddoti esilaranti: “Jordan è un disgraziato, penso di essere la mamma che ha ricevuto più chiamate dalla scuola al mondo. Ce n’era sempre una. Intasava i bagni con la carta, faceva delle palle, poi ha venduto i miei autografi a 1 euro l’uno, lo faceva per scambiare le figurine. La maestra mi ha chiamato e me l’ha detto. Ritagliava le mie firme sul diario e diceva che ritagliava i gattini. Poi una volta mi hanno chiamato per i capelli. Aveva uno scalino in fronte, io gliel’ho fatto notare e lui mi ha risposto che lo aveva sempre avuto. Tagliava i capelli e se li appiccicava sotto le ascelle per fingere di avere i peli, visto che i suoi compagni li avevano già. Vanessa è meno matta di lui“. Però è un tantino ipocondriaca: “Ha delle malattie inesistenti, le frigge l’occhio, le punge il naso. E io devo contenere queste malattie immaginarie“.

LEGGI ANCHE:

Luciana Littizzetto e i figli adottivi/ "Non mi chiamano mamma, ma chi se ne frega"Luciana Littizzetto in ospedale "Tolti fili e ferri della rotula"/ "Ora il recupero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA