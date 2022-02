Jordan e Vanessa, figli Luciana Littizzetto/ Dall’affido all’adozione “Un’ansia…”

Luciana Littizzetto e l’affido di Jordan e Vanessa

Luciana Littizzetto sarà ospite di Maria De Filippi nel programma “C’è posta per te“. Come è noto la donna, dal 1997 è stata legata al musicista Davide Graziano, ex batterista degli Africa Unite. Purtroppo però i due nel 2018 hanno deciso di separarsi. Insieme al compagno non hanno avuto figli biologici, ma non non hanno voluto rinunciare all’essere genitori. E così si sono organizzati per prendere in affido due fratelli che sono cresciuti insieme a loro. Insomma una scelta difficile, ma al contempo bellissima che ha regalato loro tanta gioia e serenità. Vanessa e Jordan avevano 12 e 9 anni. “In casi come questi bisogna adattarsi, modularsi, andare avanti e amare come si sa fare”, ha raccontato, tempo fa, la comica in collegamento con Mara Venier. Oggi i due ragazzi hanno rispettivamente 26 e 23 anni, e l’attrice ha completato il percorso di adozione.

Luciana Littizzetto e figli in affido/ "Avevo paura ma Maria De Filippi mi ha detto…"

Luciana Littizzetto “Ci sono dei momenti in cui…”

In diverse occasioni Luciana Littizzetto ha raccontato il suo essere mamma. “Pensavo di non avere Satana dentro e poi invece ho scoperto di averne le tracce, perché ci sono dei momenti in cui mi fanno arrabbiare tantissimo. La dote che di sicuro non ho è la pazienza, ma con loro qualche sbavatura mi è venuta. E ho scoperto l’accettazione, che non è rassegnazione, ma è lasciare che le cose avvengano da sole. Tu hai messo i semi, devi aspettare che fioriscano” – queste le sue parole al Corriere della Sera. La sua esperienza di maternità è stata raccontata anche nel suo libro, “Io mi fido di te“. Tra momenti difficili e inaspettate gioie Luciana Littizzetto racconta il suo essere mamma a 360 gradi: “Mi vengono ancora tanti batticuori e poi l’insonnia, ma non so se dipende da loro, forse è da come vivo io le cose. Ho sempre dormito molto poco quando hanno cominciato a uscire la sera: se li chiamavo il telefonino puntualmente era scarico. Un’ansia…“.

