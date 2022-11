Jordan, Eve, Elijah e John, chi sono i figli di Bono degli U2/ Attivista, attrice, cantante e…

I quattro figli di Bono degli U2: Jordan, Eve, Elijah e John

Bono, leader degli U2, sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa di domenica 27 novembre. Il cantante irlandese è sposato dal 1982 con Alison Stewart: i due si sono conosciuti nel 1975, quando entrambi frequentavano la Mount Temple School di Dublino. La coppia ha avuto quattro figli: Jordan (nata il 10 maggio 1989), Eve (nata il 7 luglio 1991), Elijah (nato il 18 agosto 1999) e John Abraham (nato il 21 maggio 2001). La famiglia Hewson, questo il cognome di Bono, vive a Killiney, vicino a Dublino.

La figlia maggiore Jordan, ha rivelato il padre in un’intervista a Irish Central, ha studiato poesia e porta avanti la tradizione degli Hewson come attivista, con il suo lavoro come caporedattore fondatore di Global Citizen, un gruppo dedicato alla lotta contro la povertà.

Eve ed Elijah Hewson: attrice e cantante

Eve Hewson, nome completo Memphis Eve Sunny Day Hewson, seconda figlia di Bono, è un’attrice. Ha debuttato come attrice nel 2005, recitando a fianco della sorella Jordan, in un cortometraggio di Erica Dunton dal titolo “Lost and Found”. Nel 2011 ha interpretato la parte di Mary in This Must Be the Place, film di Paolo Sorrentino, accanto a Sean Penn. Eve ha recitato anche nelle serie tv: “The Knick” , “I Luminari – Il destino nelle stelle” e “Dietro i suoi occhi”. Elijah (nome completo Elijah Bob Patricius Guggi Q) è leader della rock band irlandese Inhaler. La band è emersa nel 2020, quando si è classificata al quinto posto nel sondaggio musicale della “BBC Sound of…”.

Dopo una serie di singoli, a luglio 2021 è uscio il loro album di debutto “It Won’t Always Be Like This”. Il secondo album uscirà il 17 febbraio 2023. Per quanto riguarda John, il più piccolo di casa Hewson, tempo fa Bono aveva detto: “Gioca a rugby come me, ma è migliore di quanto io sia mai stato”.

