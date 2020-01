Jordan Jeffrey Baby 23/ Video Il trapper sputa sulle auto dei carabinieri e urina…

Jordan Jeffrey Baby 23, alias Jordan Tinti. Un nome, in apparenza, non così agevole da mandare a memoria, ma che il questore di Pordenone, Marco Odorisio, conosce ormai a menadito Sì, perché il trapper lombardo, divenuto “famoso” già a dicembre per un filmato pubblicato su Instagram, nel quale sputava e saltava sulle auto dei carabinieri parcheggiate, questa volta l’ha fatta davvero grossa. I fatti: il giovane alloggiava in un bed and breakfast della città friulana, quando, a un controllo di una pattuglia della polizia, è stato trovato in possesso di 2,65 grammi di hashish. Portato in Questura, all’uscita il giovane pubblica alcuni video in cui dice: “Sarà sempre la trap a vincere… pure me piglio un’altra stanza, che c@zz* me ne frega… Ho preso una piotta per una camera… Mi hanno sfrattato perché gli sbirri sono venuti a fare irruzione in camera mia”. Non soddisfatto, urina sui verbali della polizia, diffondendo le immagini sul web. Il questore reagisce e lo diffida, ma Jordan Jeffrey Baby 23 pare non curarsene troppo, tanto che torna a riprendersi mentre urina anche sui nuovi verbali e commenta: “Ooooh… Certo che siamo in un paese di somari, di asini… Diffidato da Pordenone raga, mi dispiace, non suonerò mai live in questa città, perché per ogni grammo ho preso un anno di diffida. Comunque non mi ferma una denuncia, neanche un’altra. Non diffidi un Jeffrey, oramai sono comunque in tutta la nazione”. La battaglia pare essere appena iniziata…

