Jore, perché ha abbandonato Amici 22?/ Il cantante rompe il silenzio: “Malessere fisico e problemi”

Jore spiega perché ha abbandonato Amici 22

Solo pochi giorni fa Jore abbandonava inaspettatamente la scuola di Amici 22 dopo un percorso di poche settimane. Un colpo di scena che è però arrivato senza particolare attenzione: sul finale di un daytime è stato infatti annunciato il suo abbandono senza però dare alcuna spiegazione sulle motivazioni dell’addio.

Amici 22, Piccolo G eliminato per via di Zerbi?/ Corteggia Arisa: la possibile svolta

Le attese spiegazioni sono arrivate il giorno dopo la puntata del pomeridiano di Amici 22 di domenica nella quale Jore, appunto, non c’era. È stato l’ex allievo di Rudy Zerbi dunque a chiarire le motivazioni di questa drastica decisione in un lungo post su Instagram. “Speravo che questo momento arrivasse il più tardi possibile ma il mio percorso ad AMICI purtroppo termina qui.” ha esordito il ragazzo, spiegando “Ho iniziato questo viaggio portandomi addosso problemi e questioni irrisolte alle quali ho cercato di non pensare fin dall’inizio. Purtroppo non ci sono riuscito.”

Amici 22, Piccolo G eliminato? Rapporti tesi con Zerbi/ "Meglio andare via..."

Jore dopo l’addio ad Amici 22: “In me un malessere fisico che…”

Jore, il cui vero nome è Lorenzo Longoni, ha però rivelato che non sono queste le uniche problematiche che lo hanno portato a lasciare Amici22. “Non solo questi problemi non mi hanno permesso di essere totalmente sereno e concentrato ma hanno cominciato a creare in me un malessere fisico che mi ha portato a non essere nelle condizioni di poter fare quello che amo di più, cantare.” ha ammesso il giovane cantante.

Ha dunque concluso salutando tutti i suoi compagni d’avventura: “sono nate delle bellissime amicizie, continuerò a seguirvi e a tifare per voi. Voglio ringraziare @amiciufficiale e tutte le persone che nei vari ruoli ho avuto modo di conoscere, ringrazio in modo particolare Maria per avermi dato questa splendida opportunità, per avermi sostenuto e capito. Grazie a @rudy_zerbi per aver creduto in me e cercato di stimolarmi a dare il meglio, a non aver paura di mostrare me stesso senza barriere o muri da abbattere.”

Amici 22: Aaron, Piccolo G e Mezkal fuori dal serale?/Zerbi li convoca: il ritiro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Longoni 💌🎙 (@joreofficial_)













© RIPRODUZIONE RISERVATA