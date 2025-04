Jorge Bolano morto, la notizia

Una nuova brutta notizia colpisce il mondo del calcio, in particolare quello italiano che deve affrontare un nuovo lutto di un ex giocatore passato per il nostro campionato e protagonista di successi con una delle squadre più amate e ricordate della Serie A degli ultimi 30 anni, il Parma dei campioni che nel 1998-1999 conquista la Coppa Uefa. In quegli anni era passato dai crociati anche il colombiano Jorge Bolano morto a 47 anni colpito da un infarto mentre era a festeggiare il compleanno di un parente a Cucutà in Colombia, dove viveva e lavorava nel mondo del calcio come tecnico.

Jorge Bolano era un calciatore colombiano che inizia la sua carriera all’Atletico Junior de Barranquilla agli inizi degli anni 90’, ne diventa ben presto uno degli idoli insieme ai suoi compagni di squadra Carlos Valderrama e Ivan René Valenciano con i quali conquista due titoli colombiani nel 1993 e 1995. Inizia poi la sua carriera in Italia, nel 1999 viene acquistato dal Parma con cui vincerà Coppa Italia e Supercoppa Italiana per poi passare in prestito alla Sampdoria nel 2002 e al Lecce nel 2004, nel 2007 lascia Parma e si accasa a Modena dove rimarrà fino al 2009, l’anno successivo fa ritorno in patria al Cucutà Deportivo dove nel 2012 concluderà la sua carriera.

Jorge Bolano morto, il ricordo delle sue squadre

La notizia di Jorge Bolano morto è stata riportata anche dai diversi club di cui ha vestito la maglia, compresa la Federcalcio colombiana che tramite un comunicato scrive: “La morte di Jorge Bolaño lascia un vuoto nel cuore di coloro che lo conoscevano e lo ammiravano. La sua eredità di calciatore e allenatore rimarrà nella memoria dello sport colombiano”. Jorge Bolano in questi anni dopo il ritiro è diventato allenatore e si è specializzato nei settori giovanili, è stato alla guida dell’Independiente Santa Fe e poi è stato scelto come assistente tecnico della Nazionale colombiana Under 15.

Bolano aveva un forte legame con la sua terra e ha cercato di rappresentarla al meglio vestendo la maglia dei cafeteros, ha collezionato 36 presenze riuscendo anche a siglare 1 gol, era parte della selezione scelta per i Mondiali di Francia 1998, e ha sollevato la Copa America Under 17 nel 1993, con la nazionale maggiore invece si è classificato secondo alla Gold Cup del 2000 negli USA. Dopo il weekend positivo con il pareggio 2-2 con la capolista Inter, il Parma deve salutare un membro del suo passato, di quel periodo che ha fatto grande il calcio italiano e che lo ha reso uno dei più importanti al mondo.