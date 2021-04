Jorge Lorenzo, scherzo Iene/ Il meccanico ruba la sua auto sportiva appena acquistata

Jorge Lorenzo vittima dello scherzo de Le Iene Show. L’ex campione del mondo del Motomondiale è finito nel mirino del programma di Italia Uno, che dedicherà la prima parte della puntata di oggi, in onda a partire dalle 21:10, proprio ad uno dei segmenti maggiormente apprezzati e attesi dal pubblico dello show. A rendere ancora più esilarante la gag, il fatto che a commentarli in studio siano i diretti interessati: nel caso specifico Jorge Lorenzo. Mai, l’ex iridato, ritiratosi dall’attività agonistica al termine della stagione 2019, avrebbe pensato che proprio lui, protagonista di innumerevoli slalom in pista, si sarebbe lasciato imbrigliare dalla macchina terribile de Le Iene…

Le Iene Show 2021/ Anticipazioni 20 aprile: caso Tedeschi e scherzo a Jorge Lorenzo

JORGE LORENZO, SCHERZO LE IENE

Ma qual è lo scherzo che il programma di Italia Uno ha giocato a Jorge Lorenzo? Le anticipazioni sul portale de Le Iene non sono particolarmente esaustive, ma sappiamo che l’artefice della macchinazione è Niccolò Torielli. Giù, a proposito di macchine, proprio la risaputa passione del centauro nativo di Palma di Maiorca per le auto esclusive ha fatto trampolino per lo scherzo. A fare da amo perché Le Iene riuscissero ad organizzare lo scherzo è stato il suo socio, che ha fatto da complice per far sì che la gag andasse in porto. Da quel che siamo in grado di anticiparvi, all’ignaro Jorge Lorenzo è stato fatto credere che l’ultima vettura sportiva da poco acquistata fosse stata rubata da un tecnico dell’officina meccanica che avrebbe invece dovuto semplicemente sistemarla per una vendita. Come reagirà lo spagnolo?

