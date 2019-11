Jorge Lorenzo si ritira?/ Conferenza stampa streaming video tv: addio Honda? (Motogp)

Colpo di scena a Valencia: questo pomeriggio alle ore 15.00 Jorge Lorenzo ha convocato una conferenza stampa a sorpresa, probabilmente per annunciare il suo ritiro dalla Motogp. Si tratta ovviamente solo di una nostra speculazione, ma dopo i gravi infortuni subiti nella stagione 2019 della Motogp che sta volgendo al termine e le terribili prestazioni messe assieme con la Honda, si tratta di un epilogo non difficile da immaginare. Se poi ricordiamo che in questo fine settimana si volgerà a Valencia l’ultimo Gran premio della stagione (che ha visto l’ennesimo trionfo, su hHonda di Marc Marquez, diventato sei volte campione del mondo), possiamo ben immaginare le parole che oggi Jorge Lorenzo pronuncerà. Secondo le ultime indiscrezioni poi, a tale conferenza stampa, oltre al pilota spagnolo, sarà presente anche Carmelo Ezpeleta, amministratore delegato della Dorna. Siamo dunque in attesa di sapere se durante la conferenza stampa davvero Lorenzo annuncerà il suo ritiro dalla Motogp o meno

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGURE LA CONFERENZA STAMPA DI JORGE LORENZO.

Non è prevista una diretta tv ufficiale della conferenza stampa di Jorge Lorenzo, ma certo gli appassionati della Motogp potranno seguire le parole del pilota spagnolo in diretta streaming video sul portale ufficiale della Motogp, che trasmetterà l’evento gratuitamente. Appuntamento anche sulle principali tv sportive, che di certo non si lasceranno sfuggire le parole del pilota spagnolo, che potrebbe annunciare il suo ritiro.

LORENZO SI RITIRA? CONFERENZA STAMPA, SEGNALI PREOCCUPANTI NEGLI ULTIMI MESI

Come detto prima, non si sanno ufficialmente le ragioni di questa conferenza stampa indetta a sorpresa oggi pomeriggio da Jorge Lorenzo, ma se ben consideriamo la carta identità del pilota spagnolo come pure l’annus horribilis appena vissuto, capiamo perché si vocifera del suo ufficiale ritiro dal mondo della Motogp. Sulla carta il maiorchino sarebbe legato con la Honda (team per cui ha affrontato un burrascoso divorzio con Ducati solo l’anno scorso) fino al 2020, ma in stagione il pilota non ha mai trovato il giusto feeling con la moto (la stessa con cui Marquez ha vinto il sesto titolo) e certo l’appena 19^ piazza della classifica con solo 25 punti messi a tabella alla viglia dell’ultimo Gp di Valencia non sono risultati accettabili per un campione del mondo. A rendere ancora più complicata questa stagione pure i tanti infortuni patiti, tra cui l’ultimo e il più grave ad Assen, dove Lorenzo ha riportato una frattura delle vertebre che lo ha messo a lungo KO e che pure lo ha reso molto più insicuro sulla moto. Ultimo dettaglio, il fatto che negli ultimi mesi Lorenzo abbia disdetto molti contratti. Insomma pare che in questa conferenza stampa Lorenzo voglia annunciare il suo ritiro dalla Motogp: si annuncia quindi un pomeriggio davvero triste per i tanti fan del numero 99.



