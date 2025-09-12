Jorge Lorenzo denuncia l’affitto truccato della ruota panoramica: 1,4 milioni investiti e oltre 200mila euro persi.

Jorge Lorenzo è stato vittima di una brutta truffa e lo ha raccontato al programma di Gianluigi Nuzzi, “Dentro la notizia” in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Il campione di motociclismo ha una ruota panoramica a Vieste di sua proprietà, ma la società a cui l’ha affittata non sta rispettando il contratto: “Ho fatto una società, ho acquisito la ruota panoramica che mi è costata in totale 1.4 milioni di euro e ho fatto un contratto d’affitto per quattro anni“, ha detto a Mediaset.

“Purtroppo, mi sono fidato di una persona sbagliata a livello d’investimento, lo ritenevo un amico. Il patto era che durante questi 4 anni d’affitto lui mi doveva dare un canone mensile per questo affitto della ruota che mi ha cominciato a dare tardi e male e ogni volta mi pagava sempre più tardi“. Il campione ha poi continuato che a settembre 2004 il debito ammontava ad oltre 200 mila euro, così lui ha proceduto con la denuncia penale e civile.

Jorge Lorenzo lancia l’appello a tutti: “Non andate su quella ruota panoramica“

Jorge Lorenzo ha raccontato a Dentro La Notizia che nel settembre 2024 ha annunciato la persona della società, che secondo lui voleva allungare la vicenda il più a lungo per far calare il valore della ruota panoramica. “Nell’Instagram ufficiale della sua azienda continua a menzionare il mio nome e a scrivere che il testimonial è Jorge Lorenzo“, continua il campione, “La situazione è surreale, quella è la ruota di Jorge Lorenzo ma non andateci“.