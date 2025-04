Nel giorno in cui Papa Francesco ha salutato per sempre i suoi fedeli, c’è chi ha deciso subito di scavare tra i ricordi del Pontefice. Era il 2013 l’anno in cui Jorge Mario Bergoglio venne nominato Papa in piazza San Pietro davanti a migliaia di curiosi fedeli che ancora non erano a conoscenza del fatto che il Papa avrebbe in qualche modo segnato un’epoca. Perché Papa Francesco ha scelto questo nome? E’ stata una delle domande ricorrenti subito dopo la sua elezione, e Bergoglio spiegò così nella sua prima conferenza stampa i motivi che lo portarono a tale scelta:

Papa Francesco come è morto/ Certificato Vaticano: “ictus cerebrale, coma e collasso cardiocircolatorio”

“Quando è stato raggiunto il quorum dei due terzi, è scattato l’applauso. Claudio mi ha abbracciato e mi ha detto: “Non dimenticarti dei poveri”. Allora ho pensato alla povertà. Alle guerre. A San Francesco di Assisi. E ho deciso di chiamarmi come lui. Intanto lo spoglio continuava…”. E fu così che iniziò il viaggio di Papa Francesco, erede di Papa Ratzinger e capace di avvicinare e riavvicinare tanti fedeli alla Chiesa.

Origini Papa Francesco, da Torino a Buonos Aires/ Il suo cuore diviso tra Italia e Argentina

Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco e i suggerimenti sugli altri nomi

Per il Pontefice, la scelta sul nome Francesco non ricadde in maniera automatica. Jorge Mario Bergoglio infatti decise di optare sul nome Francesco, rievocando la storia di San Francesco D’Assisi. Ma sul tavolo di colui che divenne poi Il papa della gente, finirono diverse opzioni, poi scartate: “Chi mi diceva: “Dovresti chiamarti Adriano, come il grande riformatore”. E in effetti la Chiesa deve essere riformata…Qualcun altro diceva: “Dovresti chiamarti Clemente”.

Alla fine per tutti divenne Papa Francesco, volato via oggi lunedì 21 aprile 2025, a quanto pare per un ictus risultato fatale al Pontefice. Ha cercato di tenere distante la politica e accentrare la spiritualità, il tutto nel nome e nel segno di San Francesco D’Assisi. E per tutti sarà sempre Papa Francesco, nonostante la sede vacante in attesa di capire chi sarà l’erede di Bergoglio.

Francesco Il papa della gente, trama, cast e curiosità/ La storia che racconta il percorso del Pontefice