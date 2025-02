Il pilota spagnolo del team Aprilia Pramac, il campione del mondo MotoGp 2024, Jorge Martin, è stato vittima stamane di una brutta caduta. In occasione del primo giorno di test di Sepang, Martinator ha perso il controllo della propria due ruote, sbattendo violentemente a terra, e riportando anche delle fratture.

Spaziamo via subito i dubbi, Jorge Martin non è affatto in pericolo di vita e sta “tutto sommato bene”, ma sicuramente l’inizio con la stagione 2025 di MotoGp, e con la sua nuova moto, sono stati tutt’altro che lieti. Come si vede dalle immagini che trovate qui sotto, pubblicate su X.com, l’ex Twitter, Jorge Martin sta per affrontare una curva a sinistra quando ad un certo punto perde il controllo della moto che sbanda e dopo un effetto pendolo disarciona lo spagnolo dalla sella, facendolo volare in aria.

Cadendo poi, Jorge Martin colpisce violentemente con il casco a terra, e si vede chiaramente l’impatto con la visiera che si stacca. Il tutto è accaduto alla curva numero 2 del circuito di Sepang, un brutto incidente che ha visto anche Martinator rimanere a terra per qualche minuto evidentemente stordito ma anche e soprattutto dolorante dopo l’accaduto.

Nel giro di pochi istanti si sono recati sulla pista, al tornante dell’incidente, gli uomini del soccorso che hanno appunto preso in carica Jorge Martin, portandolo presso la clinica del circuito. In seguito si è deciso per il trasferimento presso l’ospedale Nilai, che si trova a sei chilometri dal circuito, dove resterà per tutta la notte, come riferito dal Corriere della Sera attraverso il proprio sito web.

La diagnosi parla di una frattura alla mano destra, quella che sbatte violentemente a terra dopo la caduta, ma anche varie fratture al piede sinistro. Fortunatamente sia la tac che la risonanza magnetica sono risultate negative ad ulteriori lesioni, ma in ogni caso Jorge Martin dovrà stare fermo ai box per un po’. Per la giornata di domani, giovedì 6 febbraio 2025, è previsto un intervento chirurgico attraverso cui i medici sistemeranno la mano e il piede del campione del mondo della MotoGp.

Jorge Martin aveva cambiato scuderia nelle scorse settimane, lasciando Ducati e sbarcando in Aprilia, e nel team Pramac era giunto portando con se un carico di entusiasmo in vista di questa nuova sfida, che comunque si preannuncia complicata. Ovviamente Jorge Martin deve ancora trovare il feeling con il suo nuovo mezzo, e lo dimostra il fatto che fosse già caduto alla curva 1. I test in Malesia, che proseguiranno fino a venerdì 7 febbraio 2025, sono quindi già finiti per Jorge Martin, ma la speranza è che possa tornare il prima possibile, tenendo conto che il 2 marzo in Thailandia si aprirà la stagione: un campionato già compromesso?

Story of the day from Sepang: Jorge Martin currently in hospital after this crash at Turn 2.

So much excitement and optimism yesterday… every ounce of that drained in 14 brutal laps, with the World Champion’s pre-season now in serious doubt pic.twitter.com/Zh3rzBhYbE

— Jack Appleyard (@_JackAppleyard) February 5, 2025