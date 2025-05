JORGE MARTIN LASCIA L’APRILIA: MOTOGP, PARLA LO SPAGNOLO

Una bomba scuote il mondo della MotoGp: Jorge Martin lascia l’Aprilia al termine della stagione. A dire il vero, la decisione non è ancora ufficiale ma, in una lettera aperta che lo spagnolo ha pubblicato, per la prima volta anche il diretto interessato, campione del mondo 2024 su Ducati Pramac, ha finalmente rivelato come siano vere le indiscrezioni filtrate nelle ultime settimane, vale a dire che il contratto biennale firmato con la casa di Noale potesse essere interrotto in anticipo, in determinate condizioni. Questo è quanto era emerso: naturalmente una notizia incredibile, ma per capire meglio cosa stia succedendo bisogna riavvolgere il nastro e tornare ai giorni scorsi, quando appunto si è iniziato a vociferare che Jorge Martin intendesse esercitare una clausola presente nel contratto e liberarsi da Aprilia prima della scadenza natutale, prevista per il 2026.

La casa di Noale ha risposto parlando di un accordo immutato e valido, dunque ha sostanzialmente ripassato la palla al campione del mondo MotoGp intimandogli di fatto di rispettare i patti. Bisogna però spiegare l’oggetto del contendere: come lo stesso Martin ha spiegato nella sua lettera, al momento della firma con Aprilia è stata inserita una clausola che gli permetteva di liberarsi con un anno di anticipo qualora dopo sei Gp della stagione 2025 non si trovasse nelle prime dieci posizioni della classifica. Come dire: se la moto non è competitiva, e dunque non sono state rispettate le premesse, sono libero di andarmene. Qual è il punto? È abbastanza semplice capirlo: quest’anno Jorge Martin ha corso una sola gara di MotoGp, in Qatar, e non l’ha nemmeno conclusa perché la caduta gli ha procurato un altro brutto infortunio, dopo quello nel corso dei test a Sepang e quello in allenamento, quanto stava provando a rientrare.

MARTIN-APRILIA: SCERNARI E PASSATO

Ecco allora l’inghippo: Martin ha zero punti in classifica, ma di fatto l’Aprilia non l’ha praticamente mai guidata. Per questo motivo nel suo comunicato ha anche detto che “sono sempre stato aperto al dialogo per estendere questo periodo a un certo numero di Gran Premi dopo il mio ritorno alle competizioni”, con l’intento di provare a capire se ci siano i margini per prendere una decisione tra qualche tempo. Tuttavia, Martin ha anche aggiunto di non aver mai violato il contratto, e di aver esercitato “il mio diritto di svincolarmi per la stagione 2026”. Cosa succederà ora? Da capire: le indiscrezioni hanno raccontato di un offerta già pervenuta sul tavolo di Martin da parte della Honda HRC, ma non sarebbe questo il modus operandi della casa giapponese anche se questo brusco dietrofront da parte del pilota spagnolo lascerebbe presupporre che qualcosa si sia mosso.

In attesa di stabilire anche chi prenderebbe il suo posto in Aprilia (possibile che sia Ai Ogura, che ha iniziato molto bene la sua stagione da rookie con la moto del Team Gresini), noi possiamo ricordare che Jorge Martin non è nuovo a sfruttare clausole nel contratto in circostanze particolari: nel 2020 correva in Moto2 con il team Ajo Motorsport, e nell’accordo si parlava di un upgrade verso la MotoGp, ma solo se al 30 giugno almeno un pilota KTM fosse stato nella Top 10 della classifica, altrimenti Martin si sarebbe potuto liberare. Cosa era successo? Semplice: era scoppiata la pandemia di Covid, e la classe regina aveva iniziato la sua stagione a luglio. Legalmente la clausola era però risultata valida: lo spagnolo era passato in Ducati fino a vincere il Mondiale 2024 con Pramac, ora la storia si ripete?