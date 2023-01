Jorgelina Borda, ex moglie Massimo Di Cataldo/ La figlia Carlotta

Jorgelina Borda, chi è l’ex moglie Massimo Di Cataldo

Il cantautore Massimo Di Cataldo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di “Oggi è un altro giorno”, in onda venerdì 13 gennaio alle 14.05 su Rai 1. Massimo ha sposato nel 1997 Jorgelina Borda Amezaga. Dalla loro unione è nata la figlia Carlotta Di Cataldo, prima della separazione tra i due nel 2002. Dopo la fine del loro matrimonio Jorgelina è tornata a vivere a Marbella, in Andalusia.

Massimo Di Cataldo: "Sanremo? Mi piace il ritorno del rock"/ "Amo i Maneskin e Irama"

“Massimo mi avrà tradito con 500 donne, ma Anna Laura Millacci non gli dava tregua, nemmeno quando lui pensava di ricostruire la famiglia. Ha invaso la nostra vita quotidiana, ha fatto tanto male a Massimo e a me. Caricai sull’auto le mie cose, presi la bambina e tornai in Spagna. Quanto sta accadendo ora mi conferma di aver fatto la scelta giusta”, ha detto qualche anno fa Jorgelina Borda su Il Messaggero, ricordando i motivi che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Di Cataldo.

Massimo Di Cataldo/ "Pazza idea" di Patty Pravo per la finale di Ora o mai più

Jorgelina Borda: le figlie Carlotta e Cloe

Nel 2013 Anna Laura Millacci, all’epoca compagna di Massimo Di Cataldo, ha accusato il cantante di violenze pubblicando delle foto su Facebook con il suo volto insanguinato. Sul social ha messo anche un tag a Jorgelina Borda, ex moglie di Massimo Di Cataldo: “Ma c’è qualcosa che mi fa pensare che lei non stia raccontando tutta la storia, Credo che quella donna sia una persona squilibrata, che ha fatto molto male a me e a mia figlia”, aveva detto intervistata da Il Messaggero. Alla domanda sull’aver ricevuto o meno percosse durante gli anni di matrimonio con Massimo Di Cataldo, Jorgelina non ha voluto rispondere. Dopo la fine del suo matrimonio con il cantautore Jorgelina Borda ha avuto una seconda figlia, Cloe.

LEGGI ANCHE:

Massimo Di Cataldo/ "Sanremo? Ha fatto conoscere le mie canzoni" (Ora o mai più)

© RIPRODUZIONE RISERVATA