Jorginho alla Juventus?/ Calciomercato: c’è l’accordo col calciatore. Il Chelsea…

Potrebbe consumarsi in estate l’addio di Jorginho al Chelsea. Il centrocampista italo-brasiliano è in scadenza di contratto 2023 ma attualmente i Blues non possono mettere sul tavolo proposte di rinnovo a causa delle sanzioni comminate dall’Europa al patron Roman Abramovich. E, come Rudiger, l’ex Napoli potrebbe fare ritorno in Serie A…

Rudiger alla Juventus?/ Calciomercato, addio al Chelsea: "Firmerà fino al 2026"

Secondo quanto ricostruito da La Gazzetta dello Sport, Jorginho è tornato nel mirino della Juventus. La dirigenza bianconera è a caccia di un elemento di valore per il centrocampo, il tanto atteso metodista per Massimiliano Allegri. Già cercato nelle passate sessioni di mercato, il trentenne avrebbe dato il suo sì alla Vecchia Signora, ma c’è qualche nodo da sciogliere…

Diretta/ Lille Chelsea (risultato finale 1-2) la chiude Azpilicueta

Juventus, c’è Jorginho nel mirino

La Rosea spiega che la Juventus ha già trovato un’intesa di massima con l’entourage di Jorginho, ma ora è necessaria trovare un accordo con il Chelsea per il cartellino. Va definito l’indennizzo, dunque, mentre le cifre per il contratto dell’ex Napoli sono già state stabilite: quadriennale da 6,5 milioni di euro netti a stagione. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’agente di Jorginho ha spiegato che si parla del possibile trasferimento a Torino da quando c’era Sarri in panchina. «Al momento il Chelsea non può muovere nulla sul mercato, dobbiamo vedere cosa succede», l’ammissione di Joao Santos: «Ovviamente la Juventus è una squadra importante a livello europeo, dobbiamo vedere. Lui è arrivato in Italia che aveva 15 anni, ovviamente gli farebbe piacere un giorno tornare. Ora è concentrato sulla Nazionale perché bisogna andare al Mondiale, speriamo bene». Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane, ma la Vecchia Signora continua il suo pressing: Allegri aspetta un top player per il centrocampo bianconero, Jorginho può essere il nome giusto…

LEGGI ANCHE:

Chelsea, 5 calciatori via a parametro zero: chi sono/ Juventus e Milan su Rudiger

© RIPRODUZIONE RISERVATA