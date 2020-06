Jorginho alla Juventus?/ Pellegrini: “Vuole solo i bianconeri, Sarri…” (esclusiva)

Pubblicità

Potrebbe essere un acquisto davvero importante per Sarri in vista della prossima stagione di Serie A: parliamo di Jorginho, sempre nel mirino della Juventus per la prossima finestra di calciomercato, e giocatore particolarmente caro allo stesso allenatore bianconero, che vede in lui un ottimo vice di Pjanic, in partenza da Torino. Non è infatti segreto che Sarri straveda per il centrocampista del Chelsea: pure va detto che potrebbe non essere così semplice per Jorginho seguire ancora una volta il suo tecnico (già avuto al Napoli fino al 2018 e seguito in Premier League). Anzi per il momento l’affare con la dirigenza dei Blues, per il cartellino del mediano classe 1991, si annuncia un poco difficile, ma la Juventus non pare avere intenzione di arrendersi facilmente. Per saperne di più su questa trattativa di mercato tra Chelsea e Juventus per Jorginho abbiamo sentito l’operatore di mercato Sante Pellegrini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Jorginho potrebbe lasciare il Chelsea? In effetti potrebbe esserci quest’eventualità con Jorginho che potrebbe andarsene dai blues verso un altro club.

La Juventus sua prossima squadra? E’ così, Jorginho vuole la Juventus, vuole andare a giocare nella formazione bianconera, una squadra dove si troverebbe bene anche dal punto di vista tattico.

Per Sarri l’acquisto ideale a centrocampo? Sarebbe proprio l’acquisto ideale perchè Jorginho ritroverebbe il suo mentore. Sarri stima molto Jorginho, del resto Pjanic non gli piace. Gioca troppo lentamente, pensa troppo lentamente…

Potrebbe arrivare in altre squadre italiane? Non credo vedo solo la Juventus per lui!

E quali sarebbero i top club europei per Jorginho? Gli altri club della Premier League non lo vogliono, potrebbe andare al Paris Saint Germain solo se la squadra francese si privasse di Verratti.

(Franco Vittadini)



