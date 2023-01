Jorginho all’Arsenal/ Calciomercato news, l’azzurro lascia il Chelsea per i Gunners

Calciomercato news, confermato il passaggio di Jorginho all’Arsenal

In quest’ultimo giorno di calciomercato invernale si sta concretizzando il trasferimento di Jorginho all’Arsenal. Il centrocampista Campione d’Europa con la Nazionale del ct Mancini era in scadenza di contratto con il Chelsea il prossimo 30 giugno 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso, ed i Blues avrebbero accettato la proposta dei Gunners così da non rischiare di perderlo in estate a parametro zero.

DIRETTA/ Arsenal Manchester United (risultato finale 3-2): Nketiah nel finale!

Secondo le indiscrezioni provenienti da Sky Sport, i biancorossi verseranno nelle casse dei cugini 12 milioni di sterline per il cartellino di Jorginho, quest’anno protagonista con 25 presenze e tre reti nonostante l’avvicendamento in panchina tra il tecnico Tuchel e mister Potter. In questo modo il Chelsea incassa qualcosa da questa partenza dopo aver speso oltre 460 milioni con il nuovo proprietario Boehly.

Diretta/ Arsenal Manchester United streaming video tv: sogno Gunners (Premier)

Calciomercato news, Jorginho all’Arsenal dopo 4 stagioni e mezza al Chelsea

Il passaggio di Jorginho all’Arsenal sta dunque prendendo corpo in queste ore finali della sessione di calciomercato che terminerà ufficialmente in Italia alle ore 20. L’italobrasiliano sta dunque lasciando il Chelsea dopo quattro stagioni e mezza vissute a Stamford Bridge andando a giocare all’Emirates Stadium firmando un contratto valido fino al 30 giugno del 2025. Giocando con i Blues Jorginho è stato in grado di collezionare ben 219 apparizioni complessive impreziosite da 29 reti ed otto assist vincenti per i suoi compagni.

LEGGI ANCHE:

DIRETTA/ Liverpool Chelsea (risultato finale 0-0): pareggio che serve a poco!

© RIPRODUZIONE RISERVATA