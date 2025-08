Jori Delli, fidanzata di Fred De Palma: chi è la influencer che ha cambiato totalmente la vita dell'artista? I due felici insieme da anni

Tra le donne più belle del mondo social c’è senza dubbio Jori Delli, giovane modella e influencer di origini albanesi, da sempre in Italia. Per tanti sarà un nome sconosciuto, mentre per altri il suo volto non è affatto nuovo: soprattutto gli appassionati di calcio si ricorderanno di quella splendida ragazza che qualche anno fa ha condotto un programma di calciomercato di Sportitalia. Corteggiatissima e molto ammirata dagli uomini, Jori Delli è in realtà impegnata, anzi, impegnatissima: è infatti la fidanzata di Fred De Palma ormai da diversi anni. Nata a Mestre, ma cresciuta a Quarto d’Altino, Jori Delli ha studiato a Torino Ingegneria Gestionale presso il Politecnico, prima di dedicarsi alla tv e ai social, anche in virtù della sua bellezza.

Jori, che in passato come abbiamo detto ha lavorato a Sportitalia, attualmente si dedica ai social, dove pubblica i suoi scatti come modella ma anche le sue fotografie in giro per il mondo. Sport, moda, viaggi e lifestyle tra le sue passioni, come si può vedere spulciando il suo Instagram, dove la seguono più di 500.000 persone. Nonostante i tanti followers e gli ammiratori, Jori sembra innamoratissima di Fred De Palma che comunque non perde mai occasione per “marcare” il territorio e ricordare sotto i post di Jori il suo amore per lei.

Chi è Jori Delli, la fidanzata di Fred De Palma: “Da quando c’è lei…”

Da scapolo a fidanzato innamoratissimo e devoto. Fred De Palma sembra essere cambiato totalmente, e così la sua vita, da quando è arrivata Jori Delli. La giovane classe 1995, modella e influencer, ha fatto perdere la testa al cantante, che qualche tempo fa ha sottolineato come non gli manchi per niente la vita da “esperienze di una notte”, avendo capito quanto è bello svegliarsi con la stessa persona al proprio fianco ogni mattina.