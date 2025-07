Jori Delli, fidanzata di Fred De Palma: in passato ha lavorato a Sportitalia. Ora si divide tra viaggi, mondo della moda e social network

Da diversi anni ormai Fred De Palma ha trovato l’amore con una delle ragazze più belle del mondo dei social. Lei si chiama Jori Delli ed è un volto noto del mondo della tv in quanto in passato ha lavorato a Sportitalia, occupandosi di un programma sul calciomercato.

Proprio grazie a quell’esperienza ha ottenuto notorietà anche sui social: questo le ha permesso di lavorare non soltanto come modella ma anche come influencer. Jori, infatti, è seguita da più di mezzo milione di persone che sbirciano sul suo profilo tra foto di viaggi, moda, lifestyle e molto altro. E, proprio sotto i vari post di Jori Delli, la fidanzata di Fred De Palma, non mancano mai i commenti del compagno, innamoratissimo e anche un po’ geloso della giovane, che riceve non pochi apprezzamenti.

Jori, classe 1995, è nata a Mestre ma da una famiglia di origini albanesi. La giovane ha studiato a Torino, dove ha frequentato ingegneria gestionale, per poi far strada tra social e tv, ottenendo un ottimo riscontro da parte dei follower, che la seguono sempre con grande affetto. Ma al di là del lavoro e delle esperienza tra tv e moda, come è nato l’amore tra Fred De Palma e Jori Delli?

Jori Delli, fidanzata di Fred De Palma: “Stare insieme a una donna è un’altra cosa”

Da quando Fred De Palma ha conosciuto Jori, la sua vita è completamente cambiata. “Le esperienze di una notte, di una settimana, mi facevano male, mi toglievano serenità” ha raccontato il rapper, spiegando che da quando ha scoperto l’amore con Dori, la sua vita è cambiata, tanto da scoprire quanto sia più bello tenere al proprio fianco una persona piuttosto che conquistarla per poi passare alla successiva.

La fidanzata di Fred De Palma, dunque, ha portato serenità nella vita del rapper, che ora si gode la sua storia d’amore senza paure.

