Chi è Jori Delli, la splendida fidanzata di Fred de Palma: classe 1995, origini italo-albanesi ed un passato a Sportitalia...

Chi è Jori Delli, l’influencer che ha conquistato Fred de Palma

Forse non tutti sanno che il cuore del cantante Fred de Palma batte per la bella Jori Delli, influencer e modella classe 1995 che molti forse ricordano per la sua esperienza a Sportitalia. In quel periodo la showgirl italo albanese infiammava le notti estive del calciomercato con la sua simpatia ed una sensualità mai passata inosservata. Non a caso, ben presto ha cominciato a coltivare un seguito sempre più nutrito di follower tra i vari social, interessati ad ammirare i suoi scatti sexy e ad ascoltare le sue notizie di mercato.

Fred De Palma, chi è?/ Dagli esordi al segreto dietro il suo successo: "Per farsi spazio bisogna sgomitare"

Dopo l’esperienza in tv, tuttavia, Jori Delli ha deciso di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo dei suoi canali social, intraprendendo numerose collaborazioni con brand importanti. In passato, prima di diventare la fidanzata di Fred de Palma, ha avuto una frequentazione con il calciatore Simone Camolese, agitando il mondo del gossip e implementando la sua notorietà.

Fred De Palma, chi è: carriera e vita privata/ La storia d'amore con la fidanzata Jori Delli

Fred de Palma, l’amore per la fidanzata Jori Delli: “La serenità viene prima di tutto”

Da qualche anno però Jori Delli è felicemente fidanzata con Fred de Palma, che con lei ritiene di aver finalmente messo la testa a posto. “Ho sempre vissuto le relazioni in maniera poco profonda”, ha raccontato lui in una intervista rilasciata al magazine Cosmopolitan il giovane artista. Con la modella ed influencer italo albanese, Fred de Palma ha trovato un equilibrio perfetto e infatti ora non ha alcuna intenzione di perderlo, perché è sereno come mai prima d’ora.

“Penso che stare insieme ad una donna sia più bello di conquistarla. Le esperienze di una notte, di una settimana, mi facevano male, mi toglievano serenità”, le parole del cantante. Che oggi infatti è serenissimo al fianco di Jori Delli. La loro storia d’amore, discreta e riservata, sembra però proseguire a gonfie vele.

Fred De Palma, chi è?/ Il re del reggaeton: "l'italiano è una lingua che affascina tutti"