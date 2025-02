José Alberto Sebastiani è il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo, una delle coppie più amate del mondo della televisione e dello spettacolo. Il nome di Josè Sebastiani non è stato dato a caso al primogenito della coppia, visto che Amadeus da grande tifoso dell’Inter ha deciso di chiamarlo come uno degli allenatori che hanno segnato la storia della squadra: Mourinho. Josè Sebastiani è il primo figlio della coppia, anche se il conduttore in passato ha avuto una figlia di nome Alice nata dal precedente matrimonio con la ex moglie Marisa Di Martino. Josè ha una grandissima passione per il calcio che ha eredità dal papà ed oggi sta cercando di affermarsi come calciatore: a soli 14 anni è entrato nell’Inter under 14 nel ruolo di portiere e successivamente è passato alla squadra under 15.

La fama di Josè aumenta tantissimo quando il padre Amadeus dal 2020 diventa conduttore e direttore artistico del Festival della Canzone Italiana di Sanremo; il figlio è ancora giovanissimo, siede in prima fila con la madre, e viene letteralmente travolto dalla popolarità diventando una vera e propria star su Instagram.

Chi è José Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo

Ma chi è davvero José Alberto Sebastiani, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo? Il giovane calciatore si è raccontato dalle pagine di Vanity Fair a partire dall’origine del suo nome: “papà è un grande tifoso dell’Inter e ha voluto omaggiare uno degli allenatori più famosi: Mourinho”. Poco dopo ha parlato dell’improvviso successo riscontrato sui social, in particolare su Instagram, dove è seguito da più di 200 mila follower: “mi diverte comunicare con loro” anche se le sue più grandi passioni sono lo studio, il calcio e la musica. Parlando proprio di musica, Josè non nasconde di essere un grandissimo appassionato di rap e tra gli italiani il suo preferito in assoluto è Lazza!

Essere figli di non è semplice e dopo il Festival di Sanremo è stato investito da un lato dalla popolarità, ma non sono mancate le critiche: “mi sono stati indirizzati contro sfottò piuttosto pesanti”. E’ stato anche anche vittima di bullismo in passato a cui ha reagito da subito: “non capisco come si possano prendere di mira altre persone”. Infine parlando di futuro ha confessato: “il mio sogno è quello di dedicare la mia vita al calcio”.