José Alberto Sebastiani, figlio Giovanna Civitillo/ Il nome in onore di Mourinho

José Alberto Sebastiani, chi è il figlio Giovanna Civitillo

José Alberto Sebastiani è il figlio di Giovanna Civitillo e Amadeus. Nato nel 2009, il figlio del conduttore di Sanremo si chiama così in onore dell’allenatore Josè Mourinho, come ha raccontato Amadeus al settimanale Chi: “Quando la mia compagna Giovanna era al secondo mese di gravidanza organizzammo un week-end a Lisbona. Mentre siamo sull’aereo chi ti vedo entrare? José Mourinho. Per me è un’emozione fortissima: non soltanto come tifoso nerazzurro, visto che aveva appena firmato per venire all’Inter, ma anche perché mi era sempre piaciuto quando allenava il Chelsea”.

Amadeus, marito Giovanna Civitillo/ "Ci sentiamo cento volte al giorno"

Dopo l’incontro con l’allenatore portoghese, Amadeus ha detto alla moglie: “Se attendiamo un maschio, si chiamerà Josè”. E così è stato. José Alberto Sebastiani gioca come portiere nelle giovanili dell’Inter.

José Alberto e Alice: i figli di Amadeus

Giovanna Civitillo è una mamma molto protettiva, come ha raccontato a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo: “L’amore della mia vita. Se già erano cambiate le mie priorità, quando è nato Josè si sono stravolte completamente. Io vivo per far star bene lui, per aiutarlo a crescere. Sono innamorata di quel ragazzino”. Josè è il secondogenito di Amadeus, che ha avuto la figlia Alice dalla relazione con l’ex compagna Marisa Di Martino. Giovanna è molto legata anche ad Alice, che conosce da quando ha 5 anni: “Siamo cresciute insieme. Lei è stata la bambina che mi ha fatto scoprire il lato materno e oggi siamo più di una mamma e una figlia siamo complici, amiche, confidenti, è bellissimo. Non è facile, non è scontato, ma ci siamo riuscite. Lei mi ha scelta. Quando mi ha conosciuta ha chiesto al papà perché non si fidanzava con me. L’abbiamo accontentata”, ha detto la Civitillo su Canale 5.

Josè, il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo fa impazzire il web/ "Idolo di Sanremo 2023"

LEGGI ANCHE:

Giovanna Civitillo e Josè, moglie e figlio Amadeus/ "Ecco quando mi provò a baciare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA