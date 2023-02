Josè Carlos Alvarez, chi è il compagno di Rocco Casalino?/ L’incontro a Cuba e poi…

Josè Carlos Alvarez e Rocco Casalino: un grande amore

Josè Carlos Alvarez è il compagno di Rocco Casalino? Sono ancora una coppia felice oppure è finito l’idillio tra i due? La storia d’amore tra i due è diventata ufficiale in concomitanza con il ruolo politico di prestigio di Casalino diventato portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte. I due si sono conosciuti a Cuba e da lì è nato un grande sentimento con l’ex concorrente del Grande Fratello che ha raccontato: “col mio compagno di confrontiamo e diciamo ‘le famiglie etero è come se ci fosse qualcosa di più perfetto’. Poi è capace che senti la famiglia etero e pensa che lo siamo noi. Immaginiamo che siano più contente, che possono fare dei figli”.

Tra i due non mancano momenti di difficoltà, ma entrambi li affrontano con grande forza. “Abbiamo alti e bassi come penso sia normale, oramai andiamo verso il settimo anno” – ha raccontato Casalino – “sono tantissimi anni. Tra l’altro quando ho scritto il libro a luglio avevamo un momento basso, non sono stato carino. In realtà è una persona molto importante della mia vita, questo è un momento di alto, in cui stiamo molto bene. Mi sta molto vicino, è molto attento e sensibile, sono molto contento di questa storia”.

Chi è José Carlos Alvarez, il compagno di Rocco Casalino

José Carlos Alvarez è il compagno di Rocco Casalino, ex portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte famoso per aver partecipato alla prima ed indimenticabile edizione del Grande Fratello. Jose è di nazionalità cubana ed è più giovane di Rocco Casalino, anche se gli anni di differenza tra i due non sono mai stati un problema. Insieme hanno affrontato diversi momenti no, come quando Jose Carlos Alvarez è stato coinvolto in una truffa di trading online con tanto di segnalazione all’Ufficio antiriciclaggio di Bankitalia.

La notizia è diventata, manco a dirlo, di dominio pubblico coinvolgendo in prima persona anche lo stesso Rocco Casalino. Per fortuna il problema è stata poi risolto e la coppia dovrebbe essere ancora unita e felice. Il condizionale è d’obbligo viso che entrambi non parlano molto della loro relazione.

