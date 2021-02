José Carlos Alvarez, compagno Rocco Casalino/ Dall’amore al caso del trading online

José Carlos Alvarez è il compagno di Rocco Casalino, portavoce dell’ex Premier Giuseppe Conte conosciuto dal grande pubblico anche per essere stato uno dei concorrenti della prima edizione del Grande Fratello. Jose è di nazionalità cubana ed è più giovane di Rocco Casalino, ma la differenza di età non è mai stata un problema per la coppia che, dopo una crisi, si sono riappacificati. Tutto è cominciato quando Jose Carlos Alvarez è stato coinvolto in una truffa di trading online con tanto di segnalazione all’Ufficio antiriciclaggio di Bankitalia. Una notizia che è diventata di dominio pubblico coinvolgendo anche il compagno. A spiegare cosa è successo è stato proprio il cubano che, intervistato da La Repubblica, ha raccontato di essere caduto in inganno di alcune pubblicità durante il periodo del lockdown e di aver investito ingenti somme di denaro.

José Carlos Alvarez e Rocco Casalino: dopo la crisi…

Anche Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva diramato una nota ufficiale alla stampa per spiegare cosa fosse successo al fidanzato José Carlos Alvarez: “durante il periodo del lockdown, Alvarez è stato attirato da un sito di trading online. Il call center di una società ricollegabile al sito lo chiamava più volte al giorno fornendogli suggerimenti su dove e come investire, con la prospettiva di un guadagno facile e sicuro. La situazione è degenerata fino a sconfinare in un meccanismo simile a quello del gioco d’azzardo e della ludopatia, condizione che spiega il continuo passaggio in modo compulsivo di soldi dal suo conto alla carta prepagata con cui faceva transazioni sul sito (da qui, presumibilmente, la segnalazione alla Banca d’Italia). Alvarez è arrivato a perdere in solo 2 mesi 18mila euro dei suoi risparmi”. Una situazione molto delicata che ha portato la coppia ad allontanarsi per un certo periodo come confermato dallo stesso Jose Carlos a La Repubblica: “avevamo già problemi, ma questo è stato il colpo di grazia. Ormai è finita al 100%. Questa bomba mediatica ha scatenato tra noi litigi su litigi”. Per fortuna oggi tra i due è tornato il sereno visto che sono stati paparazzati pochi mesi fa dal settimanale Chi complici e felici in Salento a conferma che i tra due è tornato l’amore!



