Chi è José Carreras, il grande tenore spagnolo: i successi professionali, l'amore con Katia Ricciarelli e i due matrimoni nel 1971 e nel 2006

Nato nel 1946 a Barcellona, José Carreras è un grande tenore, apprezzato soprattutto per i melodrammi. Negli anni Novanta, ha lavorato nel trio “I Tre Tenori” con Luciano Pavarotti e Placido Domingo, quest’ultimo spagnolo come lui. A otto anni, José ha esordito nel mondo della musica: era infatti appena un ragazzino quando per la prima volta ha cantato pubblicamente in diretta con la radio nazionale spagnola, esibendosi ne “La donna è mobile”. A undici anni, poi, le prime esibizioni in scena.

Jonathan Tetelman, chi è moglie Andreea Deaconu? Matrimonio col tenore/ "Sarai sempre l'amore della mia vita"

Dopo aver studiato al Conservatorio, José Carreras ha esibito a Londra con un concerto di “Maria Stuarda” e negli anni ha interpretato tantissime diverse opere, da “Madama Butterfly” a “La bohème”. Ha calcato i palchi più importanti del mondo: da Londra, infatti, è arrivato a San Francisco, passando per Mantova, Parma, Verona, e ancora Washington. Nel 1975 ha esordito anche a La Scala di Milano con “Un ballo in maschera”.

Lorenza, Cristina e Giuliana, chi sono le figlie di Luciano Pavarotti/ Nate dal primo matrimonio

José Carreras, chi è: l’amore con Katia Ricciarelli e le due nozze

José Carreras ha vissuto in Italia momenti indimenticabili della sua carriera con grandissimi successi, ma non solo. Proprio in Italia ha anche vissuto un grande amore, quello con Katia Ricciarelli, soprano che ha conosciuto per ragioni lavorative e con la quale per diversi anni ha formato un sodalizio artistico. I due si sono esibiti spesso insieme sul palco e hanno iniziato proprio una relazione, durata per ben 12 anni.

Sono stati infatti insieme dal 1972 al 1984, vivendo un amore importante che però non si è concretizzato in altro. Per questo proprio la Ricciarelli ha posto fine alla relazione, stanca di non vedere passi avanti da parte dello spagnolo. Dopo la fine della loro storia, José Carreras sarebbe tornato dalla ex moglie, Mercedes Perez. Nel 2006 ha invece sposato Jutta Jager, con la quale ha avuto i figli Albert e Julia. In passato José ha dovuto anche fare i conti con una brutta malattia, una leucemia che fortunatamente è riuscito a sconfiggere.

Chi è Biagio Antonacci? Due figli con l'ex moglie Marianna Morandi/ Poi l'addio e l'amore con Paola Cardinale