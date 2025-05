Il suo nome primeggia a livello mondiale, per quanto concerne la musica lirica. Parliamo di Josè Carreras, tenore di grande spicco, conosciuto in tutto il globo per i suoi spettacoli indimenticabili. Grazie alla sua voce, profonda e potente, ha riempito i teatri più importanti, regalando performance canore indimenticabili. Se la sua carriera gli ha regalato grandi gioie, la vita non è stata altrettanto tenera nei suoi confronti. José Carreras ha dovuto battagliare contro una bruttissima leucemia che, grazie alle cure e al tempismo dei medici, ha sconfitto e superato brillantemente.

David Foster, chi è il produttore pluripremiato/ Cinque matrimoni e diversi figli per il canadese

La paura e il pericolo scampato lo hanno spinto ad attivare una fondazione il cui scopo è la lotta alla leucemia, un male che può essere curabile. In una intervista al sito di AIL, José Carreras ha raccontato la scoperta della malattia: era il 1987 e si trovava a Parigi per le riprese della ‘Bohème’ di Piccini diretta da Luigi Comencini. “Mi sentii male e andai all’ospedale. Dopo due giorni arrivò la diagnosi terribile…”.

Virginia Bocelli, chi è la figlia di Andrea Bocelli/ "Il debutto con papà? Emozione fortissima"

Josè Carreras: dalla scoperta della leucemia all’amore per Katia Ricciarelli

“La leucemia appare senza preavviso e pertanto è difficile da sopportare. […] Pensavo che se avevo una possibilità su un milione avrei dovuto lottare per quella e non ho mai gettato la spugna”, ha confidato il tenore. La guarigione lo ha certamente reso più saggio e sensibile a determinate tematiche, ma in fondo Josè Carreras è sempre stato un uomo di gran cuore. Anche la sua ex compagna e collega, Katia Ricciarelli, con la quale ha condiviso tredici anni della sua vita, ricorda momenti di grande dolcezza e passione.

Paolo Carta, chi è il marito di Laura Pausini/ La cantante: "Abbiamo due caratteri molto diversi"

“Siamo stati insieme per ben tredici anni”, ha ricordato l’ex compagna a Storie di Donne al Bivio. “Lui non aveva coraggio a esternare il suo interesse nei miei confronti. Ci trovammo a Parma, nella hall dell’albergo e gli feci bere dei bicchierini di anice con la mosca. Avevamo l’età… e quando arrivavamo in qualche hotel, le valigie stavano sempre fuori”, racconta Katia, enfatizzando l’intesa e l’attrazione che regnava all’interno della coppia.