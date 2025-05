José Carreras, originario di Barcellona, è un tenore spagnolo tra i più apprezzati al mondo, soprattutto per le sue interpretazioni delle opere di Verdi e Puccini. A lungo ha lavorato con Luciano Pavarotti e Placido Domingo: i tre, insieme, hanno svolto una serie di concerti facendosi chiamare “I tre tenori”. Sono stati attivi insieme dal 1990 al 2007. Ma come è nata la passione per la musica di José Carreras? Fin dalla tenera età, il tenore ha mostrato un grande talento per il mondo della musica. A otto anni si è esibito per la prima volta in pubblico, alla radio nazionale spagnola, con “La donna è mobile”. Ancora più avanti è stato protagonista di una serie di spettacoli, frequentando poi il conservatorio, cominciando dunque a formarsi anche dal punto di vista accademico. Negli anni a venire, José Carreras è ha calcato i teatri di tutto il mondo con numerose opere.

Della vita privata di José Carreras, invece, cosa sappiamo? Nota è la storia d’amore con Katia Ricciarelli, soprano italiano che ha poi sposato Pippo Baudo. I due sono stati insieme per diversi anni e hanno collaborato formando un sodalizio artistico. Insieme hanno girato il mondo, recitando in numerose opere. “Siamo stati insieme tredici anni. Inizialmente ci guardavamo solo, non aveva esternato il suo interesse nei miei confronti. Io mi chiedevo se si sarebbe svegliato e allora l’ho fatto bene e si è svegliato. Quando arrivavamo in qualche albergo, le valigie rimanevano fuori: non avevamo neanche tempo perché ci volevamo molto. A lui ho dato tanto ma ho anche ricevuto tanto” ha raccontato Katia Ricciarelli.

José Carreras, la vita privata: Katia Ricciarelli e non soltanto

Nella vita privata di José Carreras, Katia Ricciarelli e non soltanto. Nel 1971, José ha sposato Mercedes Perez mentre in seconde nozze, nel 2006, ha sposato Jutta Jager, una hostess di volo: anche questa storia è poi finita nel 2011. Carreras è inoltre papà di due figli, Julia e Albert, dei quali però non abbiamo molte informazioni: il tenore spagnolo è infatti da sempre molto riservato.