Josè Carreras e Pippo Baudo, ex di Katia Ricciarelli/ “Ho paura di chiamarlo”

Katia Ricciarelli e gli amori tormentati: il suo primo grande amore Josè Carreras

La recente partecipazione al “Grande Fratello Vip” ha permesso a Katia Ricciarelli di far emergere parti ancora poco note di sè nonostante la sua carriera ricca di successi. E così, inevitabilmente, nel corso delle puntate si è parlato anche dei suoi amori. Pur avendo avuto diverse storie, sono certamente due gli uomini che hanno contato maggiormente nella sua vita, Josè Carreras e Pippo Baudo, anche se solo con il secondo ha deciso di sposarsi.

Il rapporto con il primo è durato più di un decennio, ma è stato decisamente tormentato a causa della presenza della moglie di lui. Ala fine è stata proprio lei a dire basta, nonostante i suoi sentimenti fossero davvero fortissimi: “E’ finita perché mi sono stancata di fare la fidanzata eterna. Così ho detto basta. Anche lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi… – ha raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ -. Sicuramente sono rimasta molto colpita da questa rottura, anche perché è stato un amore davvero molto intenso. Ho amato più profondamente Carreras”.

Katia Ricciarelli e Pippo Baudo: “Volevo chiudere con gli uomini e invece 5 mesi dopo ero sposata”

Nonostante siano passati anni dal loro addio, Katia conserva un bellissimo ricordo di Josè e non è stato un caso che il tenore abbia voluto mandarle un messaggio di sostegno al momento della sua uscita dal reality. “Avevamo tutti e due 23 anni, stavamo molto bene insieme – ha raccontato lei in uno dei suoi confessionali -. Mi sono innamorata di José per il modo in cui cantava ‘Il ballo in maschera’. Era un birichino simpatico”.

La Ricciarelli era convinta a quel punto di voler stare da sola e invece, come capita spesso in questi casi, sono state le circostanze a farlo cambiare idea. Determinante è stato proprio l’incontro con Pippo Baudo, l’unico con cui ha deciso di fare il grande passo: “Volevo chiudere con gli uomini e invece 5 mesi dopo ero sposata. Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo”. I due non sono rimasti in buoni rapporti, come dimostra la scelta del conduttore di non volerle parlare con lei su sollecitazione di Alfonso Signorini. A influire sulla fine di questo legame che pareva indissolubile sono stati certamente i loro caratteri forti, oltre a una visione differente di famiglia. Lei, infatti, era rimasta incinta, ma lui l’ha convinta ad abortire perché erano ancora “fidanzatini” e si vedevano di nascosto.

