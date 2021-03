JOSÈ CARRERAS E PIPPO BAUDO, GLI AMORI DI KATIA RICCIARELLI/ “Tanto ferita quando…”

Perché è finita la storia tra Katia Ricciarelli e Josè Carreras? La cantante lo racconta in diretta a Oggi è un altro giorno: “Perché mi sono stancata di fare la fidanzata eterna. Così ho detto basta. Anche lui probabilmente non aveva intenzione di sposarmi… Sicuramente sono rimasta molto colpita da questa rottura, anche perché è stato un amore davvero molto intenso.” La Ricciarelli ha però tenuto a fare una precisazione a Serena Bortone: “Io ho amato molto di più di quello che ho ricevuto.” Così una riflessione: “Si impara ad essere anche soli, la solitudine va vissuta bene, pensando a tante cose, quello che non hai potuto fare prima. Io me ne sono accorta con la pandemia: sono rimasta sola col mio cagnolino e ho fatto tante cose. Ho avuto tempo per far funzionare la mia testa e ho visto cose che prima eravamo troppo occupati per vedere.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

KATIA RICCIARELLI "PIPPO BAUDO MI CHIESE DI ABORTIRE"/ "Se non ho avuto figli è..."

Katia Ricciarelli e la storia con Josè Carreras

Katia Ricciarelli è finita spesso sotto i riflettori per la sua vita sentimentale. “Sì è vero, ho fatto impazzire molti uomini”, ha confessato tempo fa la soprano nello studio di “CR4 la Repubblica delle donne”. Nello studio di Chiambretti, la soprano ha scherzato anche sui grandi nomi della musica classica: “Con chi sarei andata a letto tra Verdi, Puccini e Donizetti? Penso Puccini perché era il più passionale. Verdi era un po’ più sulle sue”. La Ricciarelli ha anche confessato di aver fatto impazzire un frate: “Mi raccontava un sacco di frottole affinché io non fossi di nessun altro perché con lui la cosa non era fattibile”. Katia Ricciarelli è stata legata per 13 anni con il tenore José Carreras: “Quando mi sono innamorata di José del modo in cui cantava Il ballo in maschera. Con una frase sono caduta per terra e mi sono innamorata di lui”, ha confessato durante una puntata di Io e Te, condotto da Pierluigi Diaco

Katia Ricciarelli/ “Veneto all'avanguardia? Io senza vaccino, finirò al manicomio!”

Katia Ricciarelli: i grandi amore della soprano

Ospite di Francesca Fagnani, Katia Ricciarelli ha ammesso di aver “amato più profondamente Carreras”. Finita la relazione con il tenero, Katia Ricciarelli ha sposato Pippo Baudo nel 1986. I due sono rimasti insieme fino al 2004, tre anni dopo hanno divorziato. Dell’ex marito ha detto nello studio di Chiambretti: “Il suo segreto è che può dire qualunque cosa perché lo fa con una carineria, un’ironia e un’intelligenza che non è possibile mandarlo…”. Poi ha ricordato un episodio in cui Baudo diede un calcio nel sedere a un contestatore della moglie, gesto per cui dovette pagare 20 milioni di lire. Sul rapporto con Giovanni Battista Meneghini, marito della Callas, ha aggiunto: “Era lui a essere innamorato di me. Meneghini soffrì molto per il tradimento di Maria. Voleva sostituire la Callas con me. Ma non siamo mai stati insieme”.

LEGGI ANCHE:

Katia Ricciarelli/ "Vicino di casa mio angelo custode, gli devo tutto ma morì prima…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA