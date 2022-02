Josè, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo/ Nome in onore di Mourinho e l’Inter…

José Sebastiani è il figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo. Nonostante la giovane età – ha 13 anni – il ragazzino è già un volto conosciuto, visto il lavoro dei genitori. Ad esempio durante il Festival di Sanremo lo abbiamo visto sempre in prima fila, al fianco della mamma, pronto a sostenere il papà sul palco nella conduzione di uno degli eventi più attesi e importanti d’Italia. Ma chi è e cosa fa José? Il ragazzo è nato il 18 gennaio 2009 dalla relazione tra Giovanna, ballerina, e Amedeo, conduttore. I due si sono conosciuti nel 2003 nel corso del programma L’Eredità e si sono subito innamorati perdutamente, nonostante i 15 anni di differenza.

Amadeus, marito Giovanna Civitillo/ L'Eredità, matrimonio e José: tutto sulla coppia

L’età, infatti, non è mai stata un problema per Giovanna e Amadeus, che hanno seguito il cuore. Allo stesso modo non è stato un problema neppure il matrimonio del conduttore, che infatti era sposato con Marisa Di Martino, alla quale si era unito nel 1993, avendo anche una figlia nel 1997, Alice. Il matrimonio tra i due è stato poi ritenuto nullo dalla Sacra Rota nel 2007, così Amedeo ha potuto sposare Giovanna in chiesa a Roma nel 2019, dieci anni dopo il matrimonio civile nello stesso anno della nascita di José, al quale ha dato questo nome in onore di Mourinho, allora tecnico dell’Inter.

Giovanna Civitillo, moglie Amadeus/ Da L'Eredità al matrimonio: chi è l'ex ballerina

José, figlio Amadeus e Giovanna: l’amore per l’Inter nel nome e…

Dopo aver conosciuto su un volo aereo con destinazione Lisbona José Mourinho, Amadeus ha infatti deciso di dare al figlio il nome dell’allora tecnico dell’Inter, che tra l’altro nel 2010 avrebbe vinto lo storico Triplete del club milanese, impresso nella memoria di tutti i tifosi nerazzurri. “Quando l’ho visto (Mourinho, ndr) mi sembrava di avere davanti Monica Bellucci – aveva raccontato a ‘Domenica In’ Amedeo –. Sono tornato al mio posto, Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto: ‘Se è maschio lo chiamiamo Josè’. Lei mi ha detto: ‘Scordatelo’. Ma io ho parlato con la pancia per nove mesi”.

Aka7even e la profezia sull'ultimo a Sanremo/ "Tananai condurrà il Festival"

Amadeus è infatti tifoso dell’Inter, e a quanto pare lo stesso amore è stato trasmesso al figlio, che è cresciuto sempre con i colori nerazzurri addosso, forse anche per merito del nome. Il giovane, infatti, gioca proprio nelle giovanili del club milanese. Come ha raccontato di recente Giovanna Civitillo: “José è stato preso dall’Inter e si allena a Milano, è contento perché è la squadra del papà. Amadeus viene su il venerdì sera il sabato e riparte il martedì. Non è complicato”. Il giovane José Sebastiani, dunque, indossa proprio la maglia a strisce che tanto ama il papà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA