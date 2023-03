José, figlio Giovanna Civitillo e Amadeus/ Quella ‘pazza’ passione condivisa col papà

Amadeus e l’amore per il figlio José, chiamato così per omaggiare un suo idolo calcistico

Non è casuale il nome che Amadeus e sua moglie Giovanna hanno scelto per il loro unico figlio, Josè, nato ben quattordici anni fa. Si tratta di un vero e proprio omaggio allo storico allenatore che all’Inter ha messo la firma sul triplete: Josè Mourinho. Oggi il figlio di Amadeus è un appassionato tifoso nerazzurro come il padre, ma è soprattutto portiere in una delle leve giovanili dell’Inter. A quanto pare, quindi, nel corso degli anni il celebre conduttore è riuscito a trasmettere tutta la sua passione per la squadra del cuore al figlio Josè, che coi colori nerazzurri ha stretto un legame importante prima ancora di nascere.

Daniele Dal Moro, pace fatta con Elenoire Ferruzzi?/ Una foto svela la verità

“Incontrai Mou a bordo di un aereo e quando l’ho visto davanti mi sembrava avessi visto Monica Bellucci”, il racconto di Amadeus. “Mia moglie Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha dato del matto, ma io ho chiamato la pancia così per 9 mesi”.

GF Vip, Oriana furiosa con Nikita: "Finta santarellina, falsa"/ Lei punge: "Gelosa perché Luca mi parla"

José sempre in prima fila all’ultimo Festival di Sanremo: rapporto speciale con mamma e papà

Nei mesi scorsi abbiamo visto il figlio di Amadeus in pole position al teatro Ariston, dove ha assistito da molto vicino al Festival di Sanremo condotto da suo padre. Al fianco della mamma Giovanna, Josè non si è perso un solo attimo della kermesse e anche lui si è ritagliato un ruolo da protagonista. Sui social infatti sono diventati virali i video della standing ovation che Alberto José fatto partire per Marco Mengoni e della sua reazione allo “show” di Blanco in occasione della prima puntata del Festival. Nell’edizione del 2022, invece, era finito “tra le braccia” di Sabrina Ferilli, che lo aveva affettuosamente abbracciato dopo un intenso monologo nella serata finale.

LEGGI ANCHE:

Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, scontro a Uomini e Donne/ "Mi stai sul caz*o…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA