José Mourinho esonerato dal Fenerbahce: il ko nel doppio confronto dei playoff contro il Benfica costa carissimo al tecnico portoghese (29 agosto 2025)

JOSÉ MOURINHO ESONERATO DAL FENERBAHCE, DECISIONE UFFICIALE

José Mourinho esonerato dal Fenerbahce. Il club turco ha deciso di porre fine al proprio sodalizio con l’ex tecnico di Inter e Roma tra le altre per essere stato eliminati ai playoff di Champions League contro il Benfica.

Costa carissima dunque la mancata partecipazione alla competizioni dalle grandi orecchie per una squadra che aveva investito tanto sul mercato come dimostrano i riscatti di Amrabat e Skriniar oltre agli acquisti di Duran, Archie Brown strappato al Milan, Nene Dorgeles (piaceva alla Roma) e l’ultimo arrivato Edson Alvarez.

In occasione del percorso di qualificazione ai playoff di Champions League, il Fenerbahce aveva eliminato il Feyenoord con un risultato complessivo di 6-4 grazie ad un netto 5-2 in Turchia al ritorno mentre con il Benfica è stato decisivo il gol dell’ex Galatasaray Kerem Akturkoglu al 35esimo dopo lo 0-0 dell’andata.

JOSÉ MOURINHO ESONERATO DAL FENERBAHCE: PERIODO COMPLICATO

José Mourinho esonerato dal Fenerbahce. Si tratta della quarta esperienza consecutive per lo Special One dov’è arrivato l’esonero come addio dopo Manchester United, Tottenham e Roma, una brutta abitudine per il due volte campione d’Europa con Porto e Inter.

Se tra Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid e Chelsea aveva raccolto 8 campionati e ulteriori 18 trofei tra cui le due Champions sopracitate, due Europa League e una Conference, ora le cose non stanno andando proprio benissimo per un allenatore sempre devoto alla politica della vittoria.

Mou però non è l’unico allenatore di una big turca ad essere stato esonerato per mancata qualificazione in Europa. Infatti il Besiktas ha cacciato l’ex Manchester United Ole Gunnar Solskjær per essere stato eliminato dai Playoff di Conference League dal Losanna. Insomma, tutto fa pensare al quinto titolo consecutivo per il Galatasaray di Osimhen.