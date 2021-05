José Mourinho nuovo allenatore Roma/ Contratto fino al 2024: “Arriva un fuoriclasse”

José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. È stato lo stesso club giallorosso ad annunciare il “colpaccio” per la panchina, dunque il tecnico portoghese, reduce dall’esonero al Tottenham, torna in Italia. «L’AS Roma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22!», il messaggio pubblicato sui social. In poche ore, dunque, la Roma ha risolto la questione, apertasi con l’annuncio dell’addio di Paulo Fonseca al termine della stagione. La panchina giallorossa, dunque, non resterà vacante neppure per un giorno, perché al termine della stagione subentrerà subito José Mourinho.

Tra l’altro quello che la dirigenza affida all’allenatore portoghese è un progetto duraturo: Mourinho, infatti, allenerà la Roma per i prossimi tre anni. È stato infatti raggiunto un accordo che legherà l’ex Inter alla Roma fino al 30 giugno 2024. Nelle ultime ore si era parlato di Maurizio Sarri per la sostituzione di Fonseca, poi il colpo di scena.

MOURINHO ALLA ROMA “FUORICLASSE VINCENTE”

«Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma», hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin, presidente e vicepresidente della Roma. L’obiettivo è rilanciare il club giallorosso: questa la sfida ambiziosa affidata a José Mourinho. «È un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto». Il portoghese, che è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio con 25 titoli da vantare in carriera, rappresenta un segnale importante da parte della Roma in vista della prossima stagione. Il suo ingaggio, infatti, è definito dalla stessa società capitolina «un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club». La notizia, arrivata a sorpresa poche ore dopo l’annuncio dell’addio di Paulo Fonseca, sta già entusiasmando i tifosi giallorossi visto che questa stagione che sta andando in archivio ha regalato loro alti e bassi.

🤝 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄🤝 L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra a partire dalla stagione 2021-22! pic.twitter.com/Brko17N56B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021





