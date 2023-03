Josè Mourinho, squalifica di due giornate confermate/ Lui torna a mostrare le manette

Mourinho torna a mostrare il simbolo delle manette, e lo fa pubblicando su Instagram una foto emblematica. Lo scatto è stato realizzato per scopi promozionali, ma mostrato in queste ore è difficile non associarlo alla squalifica per due giornate inflitta al tecnico della Roma. La Corte sportiva d’appello della Federcalcio italiana ha deciso di respingere il ricorso della società giallorossa dopo la squalifica comminata al tecnico di Setubal a seguito dell’espulsione dello stesso durante il match contro la Cremonese in Lombardia. Mourinho non potrà quindi essere in panchina per la gara contro il Sassuolo e soprattutto per il derby contro la Lazio, in programma fra due giornate.

Lo Special One aveva duramente contestato il provvedimento in campo, e successivamente anche la decisione che era arrivata dal Giudice Federale. Contro la Juventus, domenica scorsa, il tecnico portoghese era apparso regolarmente in panchina grazie ad una sospensiva in attesa di un supplemento di indagini a seguito di quanto accaduto con il quarto uomo Serra, ma nelle scorse ore è giunta l’ufficialità, di conseguenza il tecnico della Roma salterà Sassuolo e il derby.

JOSE’ MOURINHO SQUALIFICATO, LA ROMA IN SILENZIO STAMPA

Anche la Roma non ha preso bene la decisione della squalifica, ed è per questo che, in segno di protesta, ha fatto sapere che non farà parlare alcun tesserato, come specifica ancora Sky, nelle due partite in cui non ci sarà l’allenatore. Ne prima, ne dopo i match, quindi, bisognerà aspettarsi alcuna dichiarazioni da parte dei tecnici, dirigenti e giocatori.

Secondo il club capitolino la squalifica a Mourinho è ingiusta, di conseguenza ha deciso di mettere in atto questa forma di protesta silenziosa. Stando alla dirigenza vi erano tutti gli elementi affinchè venisse messa in luce una grave mancanza di rispetto nei confronti di José Mourinho. Il silenzio stampa non verrà comunque praticato in occasione della sfida di Europa League contro la Real Sociedad in programma la prossima settimana.

