José Saramago, chi è il marito di Pilar Del Rio/ Dagli esordi al Premio Nobel 1998

José Saramago: la carriera nella letteratura e l’impegno politico

José Saramago è stato uno dei più importanti capisaldi della letteratura portoghese contemporanea. Scrittore, giornalista, drammaturgo ma anche critico e traduttore, ha iniziato a coltivare la sua passione per la letteratura sin da giovane. Mosse infatti i suoi primi passi nel settore dell’editoria e per 12 anni lavorò come direttore di produzione. Il primo romanzo da lui scritto è datato 1947: Terra del peccato diede il via alla sua carriera letteraria ma, allo stesso tempo, fu aspramente rigettato dal dittatore del Portogallo Salazar, che più volte ne censurò l’attività.

Dopo una breve parentesi in qualità di traduttore, Saramago nel 1966 rientrò nel mondo della produzione letteraria e, soprattutto, si avvicinò sensibilmente alla politica. Nel 1969, infatti, si iscrisse clandestinamente al Partito Comunista Portoghese. Tuttavia la sua attività letteraria è sempre stata in fermento e non è mai stata realmente accantonata. Negli anni ’70 diventò infatti direttore di produzione per una casa editrice e parallelamente pubblicò poesie, testi teatrali e racconti.

José Saramago: il Premio Nobel e il matrimonio con Pilar Del Rio

I riconoscimenti in ambito letterario per José Saramago arrivarono solo nei decenni successivi. Memoriale del convento del 1982 fu infatti il romanzo spartiacque del suo successo e la successiva produzione letteraria, come La zattera di pietra, gli valse un notevole successo di pubblico e i riconoscimenti della critica. Lo scrittore raggiunse l’apice della sua carriera nel 1998, quando gli venne assegnato il Premio Nobel per la Letteratura. Saramago si spense nel 2010 nelle Isole Canarie dove visse una buona parte di vita assieme alla moglie Pilar Del Rio.

E proprio Pilar Del Rio, oggi ospite di Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno, ha rappresentato una componente fondamentale nella vita di José Saramago. Nel 1986 la coppia si conobbe e due anni dopo, nel 1988, convolò a nozze coronando così la loro storia d’amore. Oltre a un legame sentimentale, lo scrittore e la traduttrice furono uniti anche dalla passione in comune per la letteratura. La donna ha infatti tradotto in spagnolo, la sua lingua, numerose opere in portoghese del marito.











