José Sebastiani e Giovanna Civitillo, figlio e moglie Amadeus/ “Sei stato bravissimo amore mio”

Josè Sebastiani, il figlio di Giovanna Civitillo e Amadeus, ha conquistato l’affetto dei telespettatori di Raiuno durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020. Nonostante lo spettacolo non sia stato costruito per i bambini, il piccolo Josè è rimasta accanto alla madre per tutta la serata applaudendo la spontaneità e la sicurezza di Amadeus che, grazie al sostegno dell’amico Fiorello e all’amore della moglie e del figlio che l’hanno accompagnato nel viaggio sanremese, è riuscito a convincere tutti. Sorridente, ma a tratti anche annoiato da alcuni momenti, Josè non ha chiuso gli occhi neanche per un istante seguendo non solo la gara canora, ma anche i siparietti tra il padre e Fiorello così come i momenti femminili con Diletta Leotta e Rula Jebreal protagoniste. Elegantissimo e con lo sguardo orgoglioso, il piccolo Josè è stato il primo fan di papà Amedeo che, questa sera, tornerà sul palco dell’Ariston sperando di bissare il successo ottenuto con la prima serata che ha sbancato gli ascolti.

José Sebastiani e Giovanna Civitillo, dedica per Amadeus dopo la prima serata di Sanremo 2020

Josè Sebastiani ha rubato la scena a tratti a papà Amedeo che, tuttavia, è stato ben felice di condividere gli obiettivi delle telecamere con il figlio e la moglie Giovanna Civitillo che, elegantissima e sorridente, si è lasciata anche andare alle lacrime durante il toccante monologo di Rula Jebreal. Proprio Giovanna che non ha mai lasciato la mano del figlio per cercare di trasmettere il loro amore ad Amadeus, su Instagram, ha poi fatto una dedica speciale al marito che ha brillantemente superato la prima serata del Festival. “Ovviamente sono di parte, ma sei stato bravissimo amore mio”, ha scritto la Civitillo su Instagram raccogliendo i complimenti dei followers che stanno applaudendo la performance di Amadeus. “Solo un lungo, grandissimo applauso per Amadeus”, scrive Rita Dalla Chiesa che poi aggiunge – “grande Ama, ascolti pazzeschi, hai battuto Baglioni“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA