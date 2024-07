Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus è il nuovo portiere dell’Udinese/ Viene già paragonato ad un grande big

Dall’Inter all’Udinese, nuova avventura calcistica per il figlio di Amadeus

Il figlio di Amadeus è il nuovo portiere dell’Udinese. Rimbalza da ore la notizia su Josè Sebastiani, il giovanissimo portiere dell’Inter che lascia appunto il club nerazzurro per aggregarsi all’under 16 della squadra friulana. Un colpo speciale per la famiglia Pozzo, che punta su un giovane di prospettiva e dalla popolarità crescente. Ad annunciare il passaggio di Josè in bianconero ci ha pensato Pierpaolo Marino, grande amico di Amadeus ed ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese.

Diretta/ Musetti Djokovic (risultato finale 4-6 6-7 4-6): ha vinto Novak, finale con Alcaraz (Wimbledon 2024)

“Josè, il mio Tacconi giovane, finalmente all’Udinese: un giorno da ricordare”, le parole di Marino che, evidentemente, crede moltissimo nelle potenzialità del figlio di Amadeus, paragonandolo ad un grande big del nostro calcio. Con il conduttore si conosce da tempo, legato da un’amicizia sincera e di lunga data. C’è grande curiosità attorno al nuovo portiere dell’Udinese, che in questi anni ha acquisito grande popolarità soprattutto grazie al Festival di Sanremo condotto dal papà.

DIRETTA DIAMOND LEAGUE MONACO 2024/ Video streaming Rai: già due primati stagionali! (oggi 12 luglio)

Josè Sebastiani reggerà le pressioni? Il peso di essere il figlio di Amadeus…

Ovviamente su José Sebastiani ci saranno grandi pressioni mediatiche qui e in futuro. Il figlio di Amadeus è infatti stato anche conduttore di un podcast nell’ultima edizione di Eurovision, oltre ad aver “affiancato” il papà in tutte le edizioni della kermesse sanremese, sostenendolo dalla prima fila dell’Ariston. Il ragazzo vola anche sui social, dove conta oltre duecento trenta mila follower.

Dallo spettacolo al calcio, la storia cambia completamente. Adesso il figlio di Amadeus è chiamato a dimostrare le sue qualità sul rettangolo verde. La porta dell’udinese under 16 è nelle sue mani: Josè sarà all’altezza delle aspettative? Mamma Giovanna e papà Amadeus, di sicuro, tiferanno per lui.

Allegri, multa da 10.000€ per le minacce a Vaciago/ Sanzione di 2000€ anche alla Juventus (12 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA