“L’età è solo un numero”, lo dicono in molti e a volte sembra essere proprio vero: a dimostrarlo è la storia della bellissima Josefina Monasterio.

Spesso il web diventa un posto in cui ascoltare i racconti degli altri e farne tesoro. Delle volte si tratta di racconti tristi e dolorosi, anche perché le vite di coloro che ci circondano sono fatte di eventi ma anche di emozioni e momenti vissuti. Succede però che la rete diventa un posto piacevole dove stare, anche perché vengono trattati argomenti di grande ispirazione e che riguardano persone influenti e sempre all’altezza della nostra curiosità.

Per questo, a fare il giro del web, è la vita di Josefina Monasterio. Lei ha 80 anni ma ne dimostra 30, proprio per quanta grinta metta in tutto quello che fa e nella vita in sé. Proprio per quella sua voglia di rivalsa verso il tempo che passa e l’esistenza che scorre. C’è un motivo ben preciso per cui è diventata così famosa dinnanzi a milioni di persone, ed è proprio la sua passione e il suo modo di essere.

Chi è Josefina Monasterio, l’80enne più amata del web

Non ci sono tante parole per descrivere la grinta di questa donna; basterebbe solo guardare il suo profilo social per capirla appieno. Nata nel 1946 e originaria del Venezuela, Josefina è cresciuta in un villaggio molto povero e ha quindi capito sin da piccola cosa significasse lottare per ciò in cui si crede. Proprio dagli inizi – da quando ha mosso i primi passi su questa Terra – ha sempre voluto realizzare i propri sogni, diventando man mano una donna che si è fatta forza da sola e che continua ancora oggi a sfidare tutte le leggi della natura pur di sentirsi al meglio.

La storia di Josefina, l’80 che sembra una 20enne (foto ig @drjosefinamonasterio) ilsussidario.net

Monasterio ha quasi 80 anni ma continua a praticare l’attività di body builder, dato che è da sempre appassionata di fitness e di tutto ciò che è benessere fisico ed emotivo. Di lavoro ha infatti fatto la dottoressa ed esperta in cambiamenti di stili di vita. A tal proposito, la donna ha anche scritto numerosi libri e ha partecipato a diversi programmi televisivi. Il suo principale obiettivo? Dare speranza a tutti coloro che sognano la felicità. Si può dire d’altronde che ci sta riuscendo alla grande. Nonostante l’età avanzata, Josefine continua ad avere un’ottima forma fisica, raggiunta soprattutto grazie al suo stile di vita sano e a un grande sacrificio.

La donna ha quasi 80 anni ma un corpo ancora tonico e sodo, come se ne avesse molti di meno. Il suo segreto? Un allenamento costante e una dieta precisa e ferrea, che le permette di restare in ottima forma senza mai perdere di vista l’obiettivo. La donna si occupa infatti – tutto il giorno e tutti i giorni – del suo benessere fisico e psicologico.

Il segreto di Josefina Monasterio per restare in forma

A svelarne qualcosa in più sulle sue prestanze fisiche e sul suo modo di affrontare la propria età, è stata proprio la diretta interessata. Nel corso di qualche intervista, Josefina ha infatti rivelato di correre ogni giorno per 6 miglia – circa 9 km – e di fare una passeggiata per altre 3 miglia. Un’attività – questa – che viene alternata anche con lo Joga e con delle normali attività quotidiane come fare commissioni e le faccende domestiche. Molto attiva sui social, Josefina pubblica spesso fotografie che ritraggono la sua quotidianità e la sua intensa attività sportiva.

A seguirla sono migliaia di followers in tutto il mondo, tutti affascinati dal suo modo di approcciarsi allo sport e dalle sue ottime prestanze fisiche che superano anche il limite – spesso temuto – dell’età. Tra l’altro la sua dieta ha avuto subito un grande impatto mediatico, dato che lei stessa ha raccontato di iniziare la giornata con una colazione abbondante a base di frutta. In più la donna assume spesso anche la carne e le verdure cotte e crude, non perdendo mai di vista gli spuntini salutari. Il suo segreto sarebbe proprio il seguire una dieta sana, che è il principio fondamentale da cui partire, ma anche l’affrontare ogni giorno la spiritualità e la cura del proprio benessere psicologico. Stress e ansia fanno venire meno anche la salute fisica, ed è per questo che Josefina ha saputo mantenersi giovane prima nel cervello e poi nel corpo, diventando un grande esempio per le nuove generazioni.