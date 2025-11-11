Chi è Joseph, in gara a Sanremo Giovani 2026: in passato ha aperto il concerto di Blanco all'Ippodromo Snai di San Siro. Ora arriva una nuova avventura

Tra i 24 concorrenti di Sanremo Giovani 2026 c’è anche Giuseppe Marra, che come nome d’arte ha scelto Joseph. L’artista, originario di Avellino, è nato nel 2003: molto giovane, dunque, ma già con le idee ben chiare, come ben si percepisce dalla sua musica. Alla kermesse musicale, con il sogno dell’Ariston, Joseph prenderà parte con il singolo “Fenomenale”, scritto insieme a Frida e prodotto da Kyv. Si tratta di un brano che parla di un amore breve ma intenso, dal quale nasce una bella energia nonostante il dolore. Ma chi è Joseph e come è arrivato a Sanremo Giovani?

Chi è Joseph, in gara a Sanremo Giovani 2026: “Il mio brano parla di una relazione interrotta”

Quello di Joseph non è un nome nuovo nel mondo della musica: tre anni fa, infatti, ha aperto il concerto di Blanco all’Ippodromo Snai San Siro nel 2022, appena diciannovenne. Davanti a ben 34.000 persone, Joseph ha dimostrato di poter calcare palchi importanti, con decisione e personalità. Proprio a Sanremo Giovani 2026 avrà l’occasione di crescere ulteriormente, sognando magari qualcosa di ancor più grande come l’Ariston. In attesa di vedere fin dove potrà arrivare la sua “Fenomenale”, Joseph è chiamato a confrontarsi con la prima prova di questa sera: sarà il primo confronto con un palco così importante ma le idee dell’artista avellinese sembrano essere già decise e determinate.

Il brano che Joseph ha scelto per calcare il palco di Sanremo Giovani 2026 parla di un’esperienza personale. “Parla di una relazione breve ma intensa, che si è interrotta bruscamente e mi ha lasciato addosso una ferita silenziosa” ha spiegato il ragazzo a “IMusicFun”. La canzone, scritta diverso tempo fa, è stata ripresa di recente e adattata all’esperienza che sta per vivere, su un palco importante e con un sogno ancor più grande, ovvero quello di arrivare fino al palco dell’Ariston.