Tutto su Joseph, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Sabrina Zago.

Tra i cavalieri del parterre del trono over di Uomini e Donne arrivati in trasmissione all’inizio della stagione c’è Joseph, un signore distinto divorziato e papà di due figli che, dopo aver visto Sabrina Zago in una puntata della scorsa stagione, ha deciso di provare a conoscerla. Nonostante durante il primo incontro Sabrina abbia mostrato perplessità perché ha sottolineato come avrebbe potuto scriverle anche sui social senza andare nel programma, ha deciso comunque di dargli una possibilità e di uscire con lui.

Dopo il primo appuntamento insieme, Joseph e Sabrina sono tornati nuovamente in trasmissione per raccontare i dettagli della serata trascorsa insieme ed entrambi hanno mostrato non solo entusiasmo ma anche il desiderio di portare avanti la conoscenza che, ancora oggi, continua.

Joseph e Sabrina Zago: nuovo confronto a Uomini e Donne

Durante il secondo confronto al centro dello studio di Uomini e Donne, alla domanda di Maria De Filippi che ha chiesto informazioni sulla serata trascorsa insieme, Joseph ha risposto: “Molto bene. E’ stata una bella sorpresa. Diciamo che il sogno che avevo di conoscerla alla realtà è stato decisamente uno spettacolo. Mi ha fatto molto piacere. Ho provato sensazioni che da tempo non provavo. Mi sono trovato di fronte ad una bellissima donna, con un bel modo di parlare, gentile“, le parole del cavaliere.

Anche Sabrina, da parte sua, ha spiegato di essere stata molto bene insieme. “E’ un uomo dolce che ha fatto tanto e che sta facendo ancora e infatti gli ho chiesto se avrà tempo di incontrare me visto che ha due lavori. Voglio continuare a conoscerlo”, le parole di Sabrina. La coppia, poi, si è ritrovata al centro dello studio anche nel corso della puntata del 2 ottobre 2025.