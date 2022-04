Joseph Gatt attore ‘Game of Thrones’ arrestato: “S*xchat con minore”/ “Accuse false”

L’attore di “Game of Thrones” Joseph Gatt è stato arrestato per aver presumibilmente intrattenuto chat s*ssualmente esplicite online con un minore. Il 50enne britannico ha subìto anche un mandato di perquisizione nella sua abitazione di Los Angeles, lo scorso 6 aprile, come riporta il portale “TMZ”, specializzato in news sulle star hollywoodiane. La divisione minorile della polizia di LA, la “Task Force Crimini su Internet contro i Bambini”, sta ora tentando di identificare eventuali altre vittime. Nel mentre, Gatt è stato rilasciato su cauzione di 5mila dollari il giorno stesso del suo arresto.

Games of Thrones 8, Trono di spade/ Anticipazioni finale: il destino di Daenerys

Joseph Gatt ha vestito i panni di Thenn Warg nella popolare serie fantasy della HBO, membro della tribù dei Thenn. Il suo personaggio è apparso in tre episodi della serie di George R. R. Martin nel 2014. Oltre a “Game of Thrones”, Gatt ha recitato in grandi film di successo tra cui il remake Disney live-action Dumbo, Stark Trek Into Darkness e Thor. Gatt, a cui è stata diagnosticata l’alopecia all’età di 12 anni, risiede, secondo il “Daily Mail”, a Los Angeles con la sua ragazza Mercy Malick, con la quale ha una relazione dal 2009.

Game of Thonres 8, Trono di Spade/ Gaffe nel gran finale con bottiglietta di plastica

JOSEPH GATT, ATTORE “GAME OF THRONES” ARRESTATO: “VOGLIO AFFRONTARE LE ACCUSE ORRIBILI MOSSE CONTRO DI ME”

Attraverso i suoi profili social ufficiali, Joseph Gatt ha negato qualsivoglia coinvolgimento e qualunque condotta illegale con i minori, asserendo che il suo arresto è figlio di un errore: “Ovviamente voglio affrontare le accuse assolutamente orribili e completamente false recentemente mosse contro di me. Sono al 100% categoricamente sbagliate e sconsiderate. Ho confermato gli errori e le informazioni fuorvianti nel comunicato stampa di oggi, sto cooperando pienamente con la polizia di Los Angeles per arrivare fino in fondo alla vicenda”.

GAME OF THRONES 8×06, TRONO DI SPADE/ Info streaming: retroscena su Daenerys!

Successivamente, lo stesso Joseph Gatt ha concluso il suo discorso, dicendo quanto segue: “Non vedo l’ora di riabilitare il mio buon nome. Grazie a tutti i miei amici e sostenitori che sanno che questo non è vero e capiscono che per motivi legali non posso commentare ulteriormente sui social media”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA