Joseph Plateau/ Il fisico inventore del cinema, il suo problema e il Fenachistoscopio

Capire chi era Joseph Antoine Ferdinand Plateau e, ancora di più, la sua opera, non è affatto semplice. Molto più semplice è capire come mai Google abbia deciso di dedicargli un Doodle nell’anniversario della sua nascita, avvenuta 218 anni fa. Joseph Plateau era un fisico belga che copri per molti anni la cattedra della facoltà di fisica e astronomia dell’Università di Gand, città dove morì, e fu per molti anni anche membro dell’Accademia delle scienze di Parigi. Ma come mai Joseph Plateau viene celebrato da Google? Quali sono state le sue scoperte che lo rendono straordinariamente familiare al grande pubblico, anche se ancora non lo sa? Joseph Plateau e i suoi studi di ottica, sempre applicati ai fluidi in realtà, hanno portato alla nascita vera e propria del cinema, creando l’illusione di una immagine in movimento. Insomma, è a Joseph Plateau che dobbiamo la magia dei film, da quelli di animazione a quelli ultramoderni. Purchè su pellicola. Da un punto di vista artistico Joseph Plateau era più che altro un pittore, con una spiccata predilezione per i fiori, e proprio l’”ossessione” per l’immagine e su come essa permaneva sulla retina l’hanno portato agli esperimenti che hanno fatto la fortuna del cinema. La tesi di dottorato di Joseph Plateau ha spiegato in dettaglio come si formano le immagini sulla retina, rilevandone la durata, il colore e l’intensità esatti. Sulla base di queste conclusioni, fu in grado di creare un dispositivo stroboscopico nel 1832, dotato di due dischi che ruotavano in direzioni opposte. Ma vediamo tutto più nel dettaglio.

Fenachistoscopio, che cos’è l’invenzione di Joseph Antoine Ferdinand Plateau

Un nome piuttosto lungo e una spiegazione forse un po’ complicata daranno origine a un fenomeno talmente semplice che ha quasi dell’incredibile. Joseph Antoine Ferdinand Plateau inventò il Fenachistoscopio (o fenachistiscopio o fantascopio) che è uno strumento ottico che consente di visualizzare immagini animate nel 1832. La prima parte del termine “fenachistoscopio” deriva dalla radice greca “phenakizein”, che significa “ingannare” o “imbrogliare”, poiché si “inganna” l’occhio, dal momento che gli oggetti nei disegni sembrano muoversi. E questo inganno è possibile grazie alla proprietà della retina di rimanere “impressionata” dalle immagini che grazie alla luce si formano su di essa. E lo studio della retina, come abbiamo già detto, da un punto di vista ottico era la passione più grande di Joseph Plateau. Il Fenachistoscopio è costituito da due dischi, uno dei quali con finestre radiali equidistanti attraverso le quali l’osservatore può guardare il secondo disco che contiene una sequenza di immagini. Quando i due dischi ruotano alla velocità corretta l’osservatore può osservare un’animazione. La proiezione di fotografie stroboscopiche, che creano l’illusione del movimento o persistenza della visione, avrebbe successivamente portato allo sviluppo della tecnica cinematografica. E così nel tempo l’”inganno” di Joseph Plateau si mutò in illusione e poi nel grande sogno del cinema.

Il “problema” di Joseph Antoine Ferdinand Plateau

Teniamoci forte, perchè se vi siete fatti l’idea che Joseph Antoine Ferdinand Plateau fosse in sintesi un professore eccentrico con la mania dei tubicini in cui guardare e dei modellini dietro i quali sparare una luce… vi sbagliate di grosso. Joseph Plateau era una persona che si poneva problemi molto più seri. E in particolare uno, a cui lavorò cosi tanto che sarà poi definito proprio Problema di Plateau. In matematica, il problema di Plateau consiste nel dimostrare l’esistenza di una superficie minima corrispondente ad un determinato bordo. Il problema fu proposto da Lagrange nel 1760, tuttavia prende il nome di Joseph Plateau, che fece esperimenti su di esso tramite bolle di sapone. Ok, diciamo che comunque il fatto di essere un professore giocherellone gli ha giovato anche qui, ma siamo certi che Lagrange non se la sia presa, visto che comunque grande fama l’ha raggiunta con i suoi teoremi. Il Problema di Plateau, comunque, è importante nel calcolo delle variazioni, e ha dato origine alla teoria geometrica della misura, formulata da Herbert Federer nel 1960. In ogni caso il problema di Plateau – a livello generale – è di molto difficile soluzione e uno degli ultimi a confrontarcisi fu il celebre matematico napoletano Renato Cacioppoli, la cui vita è stata descritta da un bel film di Mario Martone. Lungi da noi dire che la formalizzazione della soluzione del Problema di Plateau c’entri qualcosa, ma Cacioppoli (nipote del noto anarchico Bakunin) morì alcolizzato e suicida. A noi basta quindi la soluzione che Joseph Plateau stesso trovò al suo Problema usando le bolle di sapone.



