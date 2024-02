Joseph Rossetti si tatua la data del primo incontro con Monia La Ferrera/ Il video fa ‘impazzire’ il web

Grande Fratello 2023, Joseph Rossetti: la ‘follia d’amore’ per Monia La Ferrera

Nel corso delle ultime puntate del Grande Fratello 2023, oltre alle dinamiche inerenti a chi ancora è nel gioco, abbiamo appurato un retroscena di gossip per nulla banale. Di recente ha lasciato il reality Monia La Ferrera, ancora in bilico nel merito della sua situazione sentimentale con Massimiliano Varrese, o almeno così sembrava. Infatti, per l’ex concorrente si sarebbe aperta una nuova opportunità sentimentale.

Tutto emerso dopo una segnalazione arrivata in diretta a Rebecca Staffelli, presto confermata dai diretti interessati. Monia La Ferrara ha dunque ‘già’ dimenticato Massimiliano Varrese e pare abbia aperto le porte del suo cuore a Joseph Rossetti, fratello di Greta Rossetti al Grande Fratello 2023. La circostanza ha chiaramente destato la curiosità degli appassionati e non sono mancati i commenti scettici rispetto alla veridicità della liaison, prontamente confutati dai diretti interessati.

Web in delirio dopo il tatuaggio di Josep Rossetti per Monia La Ferrera

Nelle ultime ore Joseph Rossetti e Monia La Ferrera hanno acceso ulteriormente la luce dei riflettori su di loro, e il motivo merita decisamente un’attenzione particolare. Il fratello di Greta Rossetti ha infatti deciso – come racconta BlogTivvu – di tatuarsi sulla pelle la data del primo incontro con l’ex concorrente del Grande Fratello 2023. Una vera e propria ‘follia d’amore’, ma che avvalora la tesi avanzata da entrambi e riferita ad un poderoso e inaspettato colpo di fulmine.

Chiaramente – come riporta il portale – sul web le reazioni sono state quanto più varie. Il tatuaggio di Joseph Rossetti dedicato a Monia La Ferrara non è dunque passato inosservato: “Raga, la loro follia è la mia cura…”, ha scritto un utente su X. E ancora: “Il fratello di Greta si è fatto un tatuaggio per l’infermiera Monia, non ce la posso fare”. Chissà che nella puntata di questa sera non si abbia il tempo di approfondire ulteriormente la nuova liaison.

IL FRATELLO DI GRETA SI È FATTO UN TATUAGGIO PER L’INFERMIERA MONIA NON CE LA POSSO FARE #grandefratello pic.twitter.com/EbkdWlMeTH — s 🌗 (@lunaticaa__s) February 21, 2024













